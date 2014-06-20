Приходите за призами

Начался розыгрыш призов среди подписчиков нашей газеты (на второе полугодие 2018 года).

Первых победителей розыгрыша «Приз каждую неделю» – М.И.Филатову, В.И.Петрова, Н.В.Лямец, В.А.Буланкину, Е.Д.Латыпову, Ф.П.Сотникова – мы ждём в редакции «СР» 5 июня в 15 часов (четвёртый этаж Дома печати, ул.Комсомольская, 82). При себе иметь паспорт, СНИЛС, ИНН.