Приём граждан

27 июня с 15 до 17 часов в общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия» проведёт личный приём граждан депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Николаевич Изотов.

Предварительная запись на приём – 25 июня с 14 до 16 часов по адресу: ул.Худайбердина, 91 (остановка «Ул.Льва Толстого»), телефон 20-94-84.