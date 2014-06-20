Приём граждан
27 июня с 15 до 17 часов в общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия» проведёт личный приём граждан депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Николаевич Изотов.
Предварительная запись на приём – 25 июня с 14 до 16 часов по адресу: ул.Худайбердина, 91 (остановка «Ул.Льва Толстого»), телефон 20-94-84.
Автор: Администратор (25 Июн 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.