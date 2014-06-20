«Радуга детских желаний»

Подарки, мотоцикл и футбол

Так назывался весёлый праздник, прошедший в День защиты детей в филиале социально-реабилитационной помощи несовершеннолетним, где сегодня живут 36 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поздравить детвору пришли постоянные друзья и помощники филиала – сотрудники управления опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, межрайонного центра «Семья», представители ТРЦ «Аструм», фирмы «Доброгост », «Союза успешных женщин», Стерлитамакского хлебокомбината, Сбербанка,Стерлибашевского межрайонного суда и других организаций и предприятий, неравнодушных к детским судьбам, складывающимся непросто.

Дети получили от взрослых целую россыпь подарков – от одежды, обуви и спортивного инвентаря до игрушек, сладостей и традиционного мороженого.

Концертно-развлекательную программу для ребят подготовили сотрудники филиала совместно с волонтёрской группой «Надежда». Увлекательные номера, конкурсы, игры с ростовыми куклами Мишкой и Зайкой стали только первой частью насыщенной программы дня.

В два часа детей ждали на мастер-классе в ресторане «Павлин-мавлин». Там ребята смогли не только совершить увлекательное путешествие в мир кулинарии, но и отведать вкусные и необычные блюда ресторанной кухни.

Детские желания продолжали сбываться и после обеда. В пять часов вечера по доброй традиции в гости к детишкам примчали «Стальные призраки» на своих железных конях. Байкеры покатали всех желающих на мотоциклах, а затем устроили во дворе филиала комический футбол.

Весь день вместе с девчонками и мальчишками были представители агентства «Детский праздник», которые знают толк в развлечениях для детворы.

– Спасибо! – дружно говорили дети всем, кто в этот первый июньский день постарался сделать их жизнь светлее и счастливее.

М.СЕРГЕЕВА