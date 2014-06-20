В Стерлитамаке наградили школьницу за спасение товарища

Герои среди нас

Ранняя весна. Шестиклассники Миша и Камила гуляли по берегу Стерли. Апрельское солнце уже пригревало, но снег ещё лежал ровным слоем, стирая границы между берегом и рекой. Невдалеке плавали дикие утки. Миша, наблюдая за птицами, провалился по грудь в припорошенную снегом полынью. Камила сильно испугалась, но времени на раздумья не было. Ухватившись за ручку мишиного рюкзака, девочка вытянула друга на берег.

Дом Камилы стоит рядом, на набережной. Поэтому ребята пошли к ней. Пока сохла одежда горе-орнитолога, Миша отогревался в душе. Мама Камилы напомнила о правилах безопасности и запретила подходить к реке. На этом история могла бы закончиться, но родители Миши решили, что поступок Камилы достоин награды. Они позвонили в местное отделение МЧС и рассказали о происшествии.

На днях в актовом зале гимназии № 1, где учится Камила Тайсина, собрались ученики, озадаченные темой внеочередного собрания. Директор гимназии Риф Рахимович Тажиев сказал:

– С одной стороны, повод для сегодняшней встречи очень радостный, с другой – мне хотелось бы, чтобы подобных поводов у нас с вами было как можно меньше. Начальник пожарной части № 40 Рустам Минехаевич Шафиков ещё раз поблагодарил Камилу за мужественный поступок, подчеркнув, что не каждый взрослый способен на такое. Рустам Минехаевич вручил юной героине благодарственное письмо от МЧС России. Он напомнил ребятам о важности соблюдения правил безопасности и пригласил школьников на экскурсию в пожарную часть.

Сама же Камила не видит в своём поступке ничего героического:

– У меня не было выбора. Я не могла оставить его, – пожимает плечами девочка. – Уверена, что любой на моём мест поступил бы так же.

Ольга КИСЕЛЁВА