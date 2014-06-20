С праздником Ураза-байрам!

Для каждого верующего праздник – это общая радость единоверцев и возможность пополнения духовного опыта. Это прощание с благословенными днями и ночами месяца Рамадан. Оглядываясь назад, мы задумываемся о духовных обретениях этого времени. Как мы провели дни лучшего из всех месяцев года? Не растратили ли их на ссоры, неблаговидные поступки, скверные помыслы или же искренне, всем сердцем стремились к благочестию, делам милосердным?

Одним из главных обрядов в праздник является намаз. Пророк всем велел совершать его, и это предписание относится как к мужчинам, так и женщинам.

Праздник разговения – это день, когда верующие радуются милости Аллаха, наслаждаются мирскими благами и проявляют особое гостеприимство. Тот, кто обладает твёрдой верой, радуется избавлению от греха, а чья вера слаба, – радуется прекращению поста.

Только вчера был первый таравих и первый день поста и ифтар, мы думали, что много времени впереди для совершения добрых дел, усердного поклонения, покаяния и исправления. А сегодня мы видим – священный месяц заканчивается. Много ли мы сделали добрых дел за это время? Успели ли навестить родителей, родных, говорили ли, как они нам дороги? Достаточно ли читали Коран, отказались ли от запретного и просили ли мы у Аллаха прощения?

Давайте подумаем, доволен ли нами Аллах? Любое дело не проходит бесследно, поэтому пост должен оставить в душе глубокий след. Поэтому сподвижники пророка месяцами молили Всевышнего, чтобы он принял их поклонение в Рамадан и чтобы позволил дожить до следующего Рамадана. Пусть Аллах будет доволен нами, пусть примет наши добрые дела и молитвы, наш пост и наши покаяния.

Приглашаю всех 15 июня на праздничный намаз. В 8 часов утра он начнётся в новой мечети по улице Мира, в 9 часов – в старой мечети по улице Латыпова, в 10 часов – в строящейся мечети по улице Караная Муратова, в 10.30 – на площади театрально-концертного объединения.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями Ришад-хазрат