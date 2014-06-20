Школьники Башкирии могут получить до 3 миллионов рублей

У школьников и студентов Башкирии появилась уникальная возможность – получить огромную по их меркам сумму до 3 миллионов рублей. Конечно, не за просто так, а за свои умения. Репортер bash.news побывал на “Венчурном акселераторе” и воочию увидел, как молодые ребята буквально за пару часов продают свои идеи.

В Стерлитамаке в местном филиале БашГУ накануне состоялся финал “Венчурного акселератора” – мероприятия, о котором знает очень узкий круг людей, интересующихся IT-технологиями. Если вы когда-нибудь смотрели сериал “Силиконовая долина”, то вы поймете, о чем дальше пойдет речь. Дело в том, что в России в последние годы активно развивается движение молодых специалистов, которые создают свои собственные мобильные приложения. Главная проблема для них – найти средства для развития своего стартапа. Подобные мероприятия справляются с такими задачами.

На акселераторе в Стерлитамаке было представлено 20 бизнес-проектов. Ребята работали над ними на протяжении нескольких последних месяцев и в минувшие выходные защитили свои проекты перед инвесторами. География участников широкая: Уфа, Кумертау, Дюртюли, Иглино. Победителем акселератора стал проект, позволяющий ученикам без проблем заучивать материал с помощью VR-технологий. О нем мы расскажем в одном из следующих материалов.

Как выяснилось, выйти на уровень перспективного разработчика может каждый. Венчурный инвестор Александр Румянцев рассказал bash.news о том, какими качествами должен обладать потенциальный обладатель инвестиций.

Прежде всего хотелось бы отметить, что в Стерлитамаке было представлено множество отличных работ. Лично меня поразила работа восьмиклассницы, которая хочет заниматься социальным проектом: ездить по детским домам, по домам престарелых и привлекать к этому других людей. Отличной идеей была программа, позволяющая мотивировать самого себя на занятия спортом. Чтобы выйти на инвесторов, достаточно иметь минимальную версию продукта и первые продажи. В целом сумма первого транша может достигать 3 миллионов рублей.

Александр Румянцев

Источник: Bash.News