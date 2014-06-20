«СР» – всем газетам пример

В Уфе подвели итоги республиканского конкурса на лучшее освещение сферы образования. В номинации «Лучший редакционный коллектив» победил «Стерлитамакский рабочий». Конкурсные материалы нашей газеты включали в себя интервью с одарёнными детьми и выдающимися педагогами, обзоры методических новинок, проблемные статьи и мнения экспертов, касающиеся особенностей развития детей разного возраста. Конечно, значимая доля наших материалов была посвящена тем мероприятиям, которые проводят Дворец пионеров и школьников,

детский экологический центр, музыкальные и художественные школы, филиалы региональных вузов, колледжи и лицеи и многие другие учреждения, работающие с детьми. Без вас и ваших достижений, дорогие педагоги, наша победа была бы невозможна!

Эта награда ценна для нас тем, что жюри оценивало именно комплексную работу редакции, весь корпус журналистских материалов, касающихся образовательной сферы.

Гузель СИТДИКОВА