Стихи наших читателей!
И больше в жизни мне не надо
Чужих людей,сомненья грез!
Мой Вавилон зажегся дважды
Нет Я не вру!!! Горит любовь!! Сады Гамора мои свежи
Я сам себе теперь Платон.
В душе своей построил стены
Таких не видел Иллион.Мой млечный путь, проложен мною.
До Андромеды один шаг.
Могу скитаться по вселенной
И не осудите никак.
Фантазий свет,фонтаном бьет.
И вот пишу я свой триптих.
Чужих людей,сомненья грез!
Мой Вавилон зажегся дважды
Нет Я не вру!!! Горит любовь!! Сады Гамора мои свежи
Я сам себе теперь Платон.
В душе своей построил стены
Таких не видел Иллион.Мой млечный путь, проложен мною.
До Андромеды один шаг.
Могу скитаться по вселенной
И не осудите никак.
Фантазий свет,фонтаном бьет.
Я тем живу,дышу лишь небом.
Мой водопад,из творчества и снов
Хочу разлить по вашим венам.
И вот пишу я свой триптих.
В глазах огонь, искрой камет.
Ведь возродиться в жизни дважды
Наверно главный мой успех!
И.Темерьянов
Автор: Администратор (22 Июн 2018). Рубрика: Лента новостей, Литература. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.