Стихи наших читателей!

И больше в жизни мне не надоЧужих людей,сомненья грез!Мой Вавилон зажегся дваждыНет Я не вру!!! Горит любовь!! Сады Гамора мои свежиЯ сам себе теперь Платон.В душе своей построил стеныТаких не видел Иллион.Мой млечный путь, проложен мною.До Андромеды один шаг.Могу скитаться по вселеннойИ не осудите никак.

Фантазий свет,фонтаном бьет.

Я тем живу,дышу лишь небом.

Мой водопад,из творчества и снов

Хочу разлить по вашим венам.

И вот пишу я свой триптих.

В глазах огонь, искрой камет.

Ведь возродиться в жизни дважды

Наверно главный мой успех!