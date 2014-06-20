Уфа принимает Международные волейбольные соревнования «Лига наций»

Атмосфера волейбольного праздника царила под сводами «Уфа-Арены», которая на этой неделе перевоплотилась в волейбольную площадку. Столица Башкирии впервые принимает международные соревнования по этому виду спорта «Лига наций». За главный трофей сражаются 16 лучших команд мира. В Уфу приехали четыре сборные: России, Бразилии, Китая и Ирана.

Пятничным вечером уфимцы и гости столицы республики наслаждались игрой сборных России и Бразилии. Подопечные Сергея Шляпникова в первых двух партиях уступили гостям со счетом 21:25 и 20:25.

Третий сет россияне записали в свой актив — 27:25. Четвертая партия осталась за бразильцами — 25:18. Итоговый счет игры 1:3 в пользу гостей.

9 и 10 июня сборная России встретится с командой из Китая и Ирана. Начало матчей в 19.00 по уфимскому времени.

Ранее сборная Ирана со счетом 3:0 обыграла команду Китая.

Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru