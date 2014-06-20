Ухаживать и помнить

Справка

Одна из улиц Западного микрорайона города названа в честь Георгия Ивановича Водолаженко, который с 1952 по 1962 год управлял трестом «Стерлитамакстрой». Под его руководством в городе строились заводы, дома, социальные объекты. Он награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, ему присвоены звания «Заслуженный строитель РСФСР», «Заслуженный строитель БАССР».

За годы его работы была построена вторая очередь линии содового завода, Уфимского завода синтезспирта, в 1957 году сдали в эксплуатацию Стерлитамакскую ТЭЦ. В 1960 году построили первую очередь завода синтетического каучука, развёрнули строительство химического завода, завершили – опытного нефтехимического завода. Были сданы в эксплуатацию здания строительного техникума, дома культуры, детских садов, жилые дома… Неслучайно Георгия Ивановича Водолаженко называют патриархом всех строителей города.

Жизнь человека, к счастью, не заканчивается вместе с его физической смертью: остаются дела и люди, которые его помнят. Позаботиться о памяти ушедших следует и буквально: недаром могилы близких людей мы стараемся держать в порядке. Однако что делать, если родных – почти не осталось, а среди помнящих – тысячи, но состояние места погребения оставляет желать лучшего? Речь идёт о могилах Георгия Ивановича Водолаженко и его жены. Общих детей у них не было, единственная племянница – сама пожилая женщина и должным образом ухаживать за могильными холмиками уже не может.

Группа инициативных ветеранов обратилась в редакцию с просьбой привлечь общественность и помочь организовать уход за могилами. Параллельно активисты пришли к директору общества «Стройзаказчик» Радику Ишмуратову и рассказали ему о том, что могилы замечательного строителя Г.И.Водолаженко и его жены нуждаются в благоустройстве.

Радик Рифхатович откликнулся на призыв быстро. За короткое время убрали поросль, забетонировали площадку, уложили плитку, поставили вазу для цветов, на памятниках обновили надписи. По признанию самого Р.Р.Ишмуратова, он лично не был знаком с Г.И.Водолаженко, однако хорошо помнит, с каким уважением отзывались о Георгии Ивановиче его коллеги-строители.

– Большое спасибо Радику Рифхатовичу Ишмуратову, – волнуясь, говорит Валентина Алексеевна, одна из ветеранов. – Теперь мне не придётся дёргать траву, вырезать разрастающийся клён и кустарники, достаточно будет пройтись метёлочкой по плитке. Я присматриваю за могилами с 1989 года. Когда была молодой, работа эта не казалась тяжёлой, вдобавок сыновья часто помогали. Супруги Водолаженко были моими соседями, поэтому я считаю своим долгом присматривать за их могилами.

В свою очередь мы обратились с письмом в городской Совет. И председатель Совета ГО Андрей Ширяев нам пояснил, что в бюджете города не предусмотрены расходы на содержание и благоустройство могил знаменитых горожан. Бюджетные средства нельзя направлять на те мероприятия, которые не были заранее утверждены депутатами Совета.

– Тем не менее, вы подняли своим письмом актуальную проблему, – говорит Андрей Анатольевич. – Такой нормативный акт, которым было бы предусмотрено содержание могил не имеющих родственников Героев Советского Союза, почётных граждан города, лиц, чьими именами названы улицы и переулки города, нужен. На ближайшем заседании Совета такое предложение мы озвучим. Если эту инициативу депутаты рассмотрят положительно и из бюджета будут выделены финансы, на имя главы администрации направим письмо о разработке вышеуказанного нормативного акта.

Гузель СИТДИКОВА