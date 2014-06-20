В Башкирии можно получить маткапитал в виде электронного сертификата

Пенсионный фонд России представил новую программу для простого и удобного получения материнского капитала. Теперь у семей, в которых родился второй ребёнок, появилась возможность подать заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами маткапитала прямо на сайте Пенсионного фонда, а также получить сертификат в электронном виде.

Всё очень просто: нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или портала госуслуг. Правда, в Пенсионный фонд всё же придётся заглянуть лично, чтобы представить оригиналы документов личного хранения, например, свидетельство о рождении детей.

«Комсомольская правда»