В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на предстоящие трехдневные выходные: ждать ли тепла?

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В этом году первая декада календарного лета запомнится жителям России осенним холодом, дождями с градом и заморозками. В Башкирии после кратковременной ясной и солнечной погоды на День России небо вновь нахмурилось и возобновились дожди.

Стоит ли ожидать солнечного тепла в предстоящие трехдневные выходные в республике? По прогнозам специалистов Башгидромета, пока в республике будет преобладать  прохладная и пасмурная погода.

Сегодня, 13 июня, дождь прогнозируется небольшим.  Завтра, 14 июня местами ожидаются  умеренные дожди, с грозами, с  градом, порывы сильного ветра. Температура воздуха ночью +8,+13, днем 15-20, по югу до 25 градусов.

Высока вероятность небольших осадков в праздничный день Ураза-байрам, 15 июня.  Температура воздуха поднимется до 12-17, по югу до 21 градуса.

Солнечной погоды синоптики не обещают и 16-17 июня, по прогнозу — небольшие дожди. В ночные часы от 4 до 10 тепла, днем столбики термометров не поднимутся выше 17 градусов.

Фото: Олег Яровиков

Источник:  ИА «Башинформ»  http://www.bashinform.ru


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Автор: (13 Июн 2018). Рубрика: Лента новостей, Среда обитания. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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