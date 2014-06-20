В Башкортостане проходят Игры кочевников

Майдан у озера Якты-Куль стал местом проведения необычного сабантуя – самых настоящих Игр кочевников. Здесь собрали сильнейших спортсменов, которые должны принять участие во Всемирных играх кочевников в Кыргызстане, запланированные на сентябрь. Пожалуй, самой интересной игрой стал “Ылак”.

Завладеть тушей козла весом не меньше 35 кг и донести её до большого чана, в нашем случае это сложённые колеса. Три игровых отрезка по 15 минут. Есть нападающие и защитники: одни атакуют, другие стараются не допустить соперника к своим владениям. В этой травмоопасной игре соревновался квартет команд, но равных не было баймакцам. Они занимаются развитием этого вида спорта четвёртый год, специально закупили лошадей. Чего уж говорить, у них есть и свой Овечкин – Валиулла Рахматуллин, который оформил хет-трик в первой игре. Так о нём отзывается капитан команды Расих Юртбаков.

Мы рады, что у нас развивается эта игра, чисто мужская народная игра. Не всем же играть в хоккей.

Расих Юртбаков, капитан команды Баймакского района по игре «Ылак»

По соседству прицеливаются лучники. В этой дисциплине соревновались в нескольких видах. Например, в турецкой стрельбе из лука расстояние до мишени – 70 метров, в кыргызской не больше 40 метров, в венгерском соревновании просто на дальность стрела пролетела 218 метров.

Испокон веков и до конца существования мира лук и стрелы будут всегда. Поэтому наши традиции, культуру мы возрождаем».

Юлай Галиуллин, организатор и участник соревнований по стрельбе из лука Республиканских игр кочевников

Украсили праздник соревнования по борьбе куреш и верховой стрельбе из лука.

Вижу потенциал у этого мероприятия именно как у событийного туризма. Мы не смогли уложиться даже в один день. Вчера мы проводили скачки, они прошли очень интересно, начали проводить отборочные по стрельбе из лука. Поэтому потребуется 2–3 дня на соревнования.

Салават Нафиков, организатор Республиканских игр кочевников

Такими получились первые Республиканские игры кочевников, которые наверняка станут традиционными. Ну а победителям предстоит доказать свое реноме уже на Всемирном форуме в Кыргызстане.

Источник: Bash.News