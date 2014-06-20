На предварительном голосовании в Башкирии открылись 662 счетных участка, 22 из них – в Стерлитамаке.

Выберем достойных!

В Башкортостане сегодня, 3 июня, в Единый день предварительного голосования работают 662 счётных участка, 22 из них – в Стерлитамаке.

В предварительном голосовании по Башкортостану участвуют 584 человека. Все они не только представили полный пакет документов, включающий справку об отсутствии судимости, но и приняли участие в двух дебатах. Перед Единым днём предварительного голосования кандидаты провели встречи с жителями округа, общественными организациями.

Основным отличием данного голосования является возможность выбрать сразу несколько кандидатов. Избиратель может поставить галочки более чем за одного участника, затем будет составлен рейтинг. Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, войдут в список кандидатов, которых партия «Единая Россия» выдвинет на выборы в Государственное Собрание-Курултай Республики Башкортостан 9 сентября. В остальном процедура не отличается от привычных выборов – необходимо прийти на счётный участок с паспортом, получить бюллетень, заполнить его и опустить в урну для голосования.

На этих выборах нет голосования на дому и, соответственно, переносные урны не применяются. Зато впервые использовалось электронное голосование, которое было доступно на сайте https://pg.er.ru с 28 мая по 1 июня. Итоги предварительного голосования станут известны не позднее 5 июня.

Чтобы найти свой участок необходимо зайти на сайт предварительного голосования https://pg.er.ru и ввести свой адрес. Приглашаем жителей Стерлитамака принять участие в предварительном голосовании, чтобы выбрать достойных кандидатов.