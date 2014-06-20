В Башкортостане в деревне 80 лет не было электричества

В деревню Отнурок Белорецкого района наконец-то провели долгожданное электричество. Жители населенного пункта добивались этого 80 лет – именно столько существует деревня. В прошлом году местные жители приехали в Уфу на прием к Главе Башкортостана с просьбой помочь. Рустэм Хамитов потребовал в кратчайшие сроки провести линии электропередач.

Десятки канистр с бензином и соляркой и несколько генераторов в доме. Старенькие аппараты обеспечивают электричеством все домохозяйство Федора Ялалова. Мужчина признается, что ежемесячно на топливо он тратит по 7-8 тысяч рублей. И это при условии, что свет в доме зажигают лишь на 2-3 часа в день.

Федор Ялалов, житель д. Отнурок: «Раньше шум и грохот был. А теперь тишина. На выключатель нажал и спать лег. Генератор надо было выходить и отключать. Зимой мороз, утром не заведешь греть нужно. Теперь, надеемся, лучше будет».

Электричество в деревне ждали долгих 80 лет. По словам местных, хотя лампочка Ильича уже давно неактуальна в цивилизованном мире, здесь это заветная мечта, об исполнении которой и не надеялись. Не добившись решения вопроса у властей района, жители обратились к Рустэму Хамитову. Узнав о проблеме, руководитель республики потребовал в кратчайшие сроки провести электричество. Весной здесь установили опоры и протянули линии электропередач. Сейчас свет горит в каждом доме.

Сейчас электрики заканчивают монтаж электропроводки в жилых домах. К концу недели приступят к установке плафонов уличного освещения. Местные же упаковывают генераторы, и солнечные батареи, а вот свечи пока держат наготове, говорят – не могут свыкнуться с мыслью, что свет будет всегда.

Надежда Файрузова, глава администрации Нуровского сельского поселения: «Уже начали устанавливать уличное освещение, лампы все закуплены. Улицы, проезжие части будут освещены».

С приходом электричества местные уверены: деревня заживет по-новому. Уже сейчас в администрацию сельсовета обращаются люди, которые хотят открыть здесь свое дело. Место живописное и развитие туризма в приоритете. Ну а главное – здесь появится магазин, который никто и никогда не решался открыть.

Источник: Bash.News