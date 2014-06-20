В час мудрости

О достойной старости и людях большой души

Визитка

АНО ЦСОН «Ветеран» оказывает социальное и социально-медицинское обслуживание пожилых людей и инвалидов в стационаре и на дому (охват – около 1000 горожан и 700 жителей Стерлитамакского района). Здесь работает 71 социальный работник. После того, как социальное обслуживание в Стерлитамаке в 2014 году перевели в некоммерческий сектор, опыт центра приезжали перенимать из 38 городов страны.

ЦСОН «Ветеран» выигрывает гранты Президента РФ и реализует различные проекты: «Актив 60+» посвящён здоровью и долголетию , «Час мудрости» – трудовой занятости пожилых людей, «Два берега» – реабилитации после потери супруга… Подробнее узнать о проектах, а также об условиях оказания социального надомного обслуживания можно по адресу: г.Стерлитамак, ул.Артёма, 71. Тел. 23-92-27. Эл. почта: cson_veteran@mail.ru.

Чужих детей не бывает. А чужих стариков не бывает тем более: дожить до преклонных лет мечтает каждый. Мужественно смотреть на закат собственной судьбы – разве не в этом заключается трудное человеческое счастье?

В чём по-настоящему нуждаются пожилые люди? И почему женщины выбирают такую профессию – заботиться о том, чтобы чья-то старость не была горькой?

Файма Каепкулова для её «бабушек» – как родная

ПРИВЫЧКА ЗАБОТИТЬСЯ

– Что нужно человеку в старости? Общение, внимание, а главное – чтобы был смысл жить, – говорит Светлана Хамитовна Мамбетова, председатель совета ветеранов приезжих пенсионеров. – Я учитель английского языка с 40-летним стажем, у меня трое детей, 6 внуков и два правнука. Мне не даёт стареть движение: я с удовольствием помогаю детям растить их детей, пою в хоре, много читаю и, конечно, участвую в общественной жизни. Наш совет базируется в центре «Ветеран», у нас очень тёплые отношения с социальными работниками: они поддерживают связь пожилых людей с миром и очень много делают для них. Мы участвуем во всех мероприятиях для пожилых людей и тоже стараемся помогать: ведём приём пенсионеров, подсказываем, куда обратиться за решением их проблем. Когда всё получается, это вдохновляет. Помню, мне удалось организовать ремонт в квартире человека, которому это было не под силу: ему было без малого сто лет… Откуда у меня силы на то, чтобы быть активной? Может быть, энергия детей во мне живёт: всё-таки я продолжила семейную педагогическую династию. Может быть, сильна привычка заботиться: в родительской семье я была первым ребёнком и ухаживала за пятью братьями и сёстрами… Только на такую, активную, старость я согласна!

ЛАЙФХАКИ И ДОБРОТА

Центр социального обслуживания 15 лет возглавляет Лилия Нуримановна Адзитарова. Это она объединяет пожилых людей в клубы и создаёт условия для того, чтобы пенсионеры жили интересно и в радость себе и другим. Занятия по лечебной гимнастике, мастер-классы по выпечке чак-чака, изготовление кукол – это и многое другое помогает не утратить гармонию с собой.

– Очень выручают современные технологии, – убеждена Лилия Нуримановна. – Те, кому за 70, реже решаются осваивать компьютер, а люди шестидесяти с небольшим лет общаются по скайпу и в соцсетях, вступают в группы по интересам. Конечно, люди старшего поколения заточены на живое общение: у нас они сажают луковицы цветов в горшочки собственного дизайна, шьют, вяжут, мастерят поделки в современных техниках. Взять, к примеру, грамотное укладывание вещей в шкафу: это же целое искусство, особенно преуспели в нём японцы, но, знаете, наши бабушки не хуже. Студенты СМПК и СИПК, будущие социальные работники, организуют с ними самые разные занятия и придумывают интереснейшие проекты. Например, «Кулинарные лайфхаки от бабушки»: студенты СМПК собирают авторские рецепты наших пожилых горожан, в будущем мы планируем издать их целой книжкой. Цель нашего центра – помогать людям чувствовать себя нужными, в меняющемся мире мы – островок социально ориентированного общества. К счастью, большинство наших горожан обогрето вниманием родных и соседей, но есть и те, кто одинок. Люди разные – в силу жизненных обстоятельств или по вине болезней пожилой человек порой становится злым, но мы должны помочь ему этот непростой возрастной период прожить достойно. Поэтому профессия социального работника, которая, на первый взгляд, не требует квалификации, на самом деле не обходится без отлично развитых душевных качеств: человеколюбия, чуткости, терпения.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 8 июня 2018 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА