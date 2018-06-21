Константин Райкин посетил Стерлитамак

Необыкновенная встреча в русском драмтеатре

Захватывающе интересно читать дневники К.И.Чуковского. Созданные им словесные портреты самых разных людей настолько живы и ярки, что видишь их воочию. Очарованный обаянием юного Константина Райкина, Корней Иванович описывает его как стройного, изящного юношу с необыкновенно вдумчивым, выразительным лицом, который «создаёт этюды своим телом: «Я, ветер и зонтик», «Индеец и ягуар»… Каждый дюйм его гибкого тела подчинён тому или иному замыслу. Я сидел очарованный, чувствовал, что у меня в доме драгоценность. При нём невозможны никакие пошлости. В гостях у меня был гений: Костя Райкин».

Такие же чувства испытывали присутствовавшие на встрече с Константином Аркадьевичем Райкиным артисты русского драмтеатра (на снимке). Сначала волновались: каким стал сейчас живой, обаятельный исполнитель ролей искромётного Труффальдино «Труффальдино из Бергамо», неотразимого Бенедикта «Много шума из ничего», ловкого Каюма «Свой среди чужих, чужой среди своих»? В последнем фильме все трюки артист выполнял сам, без дублёра.

Оказалось, возраст и Райкин – понятия несовместимые. Только он заговорил, как буквально все попали под обаяние этого удивительного человека.

Он начал рассказывать о создании «Высшей школы сценических искусств»:

– Идея создания собственной школы существовала у нас давно. Наш театр имеет огромный опыт общения с молодыми – не только актёрами, но и художниками и т.д. Ведь театр – это огромный «завод» с множеством «цехов».

Опыт у К.А.Райкина огромный. С детства он рос в театральной среде. Его отец Аркадий Исаакович Райкин был необыкновенно популярен в СССР, мать – Руфь Марковна – актриса. Сестра Екатерина играла на сцене театра вместе с Василием Лановым, Юрием Яковлевым, Юлией Борисовой. В «Принцессе Турандот» была Зелимой, в «Миллионерше» – Полли. Также снималась в фильмах.

– Я из театральной семьи, – говорит Константин Аркадьевич. – Больше 45 лет играю на сцене. Больше 40 лет преподаю актёрское мастерство и занимаюсь режиссурой, руковожу театром. Вся моя жизнь связана с театром. И весь её смысл заключается в том, как я сегодня сыграю. Когда плохо прошёл спектакль, жизнь для меня теряет интерес и смысл. А если спектакль прошёл хорошо, значит, всё-таки я не зря живу на свете!

Россию К.А.Райкин назвал театральной империей, а Москву – театральной Меккой. Он рассказал, что знаменитые на весь мир американские актёры и режиссёры, воспитанные системой К.С.Станиславского и его последователями – Михаилом Чеховым, Стеллой Адлер, Ли Страсбергом, – с благоговением посещают театры нашей столицы. Влияние Станиславского и его известность в Америке бесспорны и, судя по всему, непреходящи. Театр Константин Аркадьевич ставит гораздо выше кино, считая его техническим видом искусства, где не требуется полноты душевной отдачи, размышлений и работы над ролью. Натаскать, считает он, можно любого человека с улицы.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 21 июня 2018 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА