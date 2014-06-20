В рамках форума «Зауралье-2018» проходит выставка продукции местных предпринимателей

В столице башкирского Зауралья, в городе Сибае, открылась выставка инвестиционной привлекательности региона. Экспозиция производственных достижений местных предпринимателей представлена в рамках экономического форума «Зауралье-2018. Благоприятный инвестиционный климат — основа развития предпринимательства». Как сообщил агентству «Башинформ» куратор выставки, руководитель территориального бизнес-инкубатора «Бизнес-центр» города Сибая Айнур Ишмухаметов, представители частного бизнеса поддержали инициативу проведения выставки на площадке форума, презентующей инвестиционную привлекательность региона. По его словам, на выставке представлены около 50 компаний из Сибая, Баймакского, Бурзянского, Белорецкого, Зилаирского, Зианчуринского, Учалинского, Абзелиловского районов. «Здесь представлены такие виды деятельности, как туризм, лесопереработка, сельское хозяйство, горная промышленность, производство минеральных удобрений, а также предприятия общепита, «молочка»», — рассказал Айнур Ишмухаметов.

На выставке представлено и такое уникальное для региона производство, как создание каменной сувенирной продукции по принципу флорентийской мозаики. Такие работы народных мастеров пользуются особой популярностью в центральной части России. Стоимость некоторых из них может достигать миллиона рублей и выше. Это могут быть картины из камней, которые собираются как пазлы.

Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru