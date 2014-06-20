В Стерлитамаке чествовали лучших медработников

Профессия медика – это каждодневный подвиг, требующий самоотдачи и самопожертвования, это ответственный и востребованный труд. Спасая чужие жизни, медицинские работники каждый день совершают маленькое чудо, возвращая здоровье и надежду своим пациентам, проявляя милосердие и решительность. Они помогают родиться детям, часами стоят у операционного стола, поддерживают тяжелобольных.

В.Куликов вручает награду Р.Абдулову

Об этом со сцены Городского дворца культуры говорили те, кто подготовил для людей в белых халатах замечательный концерт, посвящённый Дню медицинского работника. Для врачей, медсестёр, лаборантов, фельдшеров, санитарок танцевали лучшие хореографические коллективы «Сказка» и «Солнышко», пели талантливые вокалисты Рената и Самат Абдрахмановы, Раушан Сулейманов, Инсаф Галимов, выступали юные артисты студии «Аррива».



Подарок от «Солнышка»

Много добрых искренних слов прозвучало в адрес руководства и персонала лечебных учреждений города, отмечающих в этом году юбилеи. Детский санаторий «Нур», один из лучших в России, отметил свой 25-летний юбилей, 30 лет назад была образована городская больница № 3, 55 лет исполнилось горбольнице № 4, 80-летие встречает детская больница Стерлитамака. Главные врачи этих учреждений со сцены поздравили свои коллективы с этими важными датами и, конечно, с Днём медицинского работника.

Медицина – это не только жизнь, но и судьба. Поэтому особенно тепло приветствовали зрители и артисты ветеранов здравоохранения города. Им были вручены цветы и посвящён отдельный танец «Бабушка».

– От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! – обратился к медикам города глава администрации городского округа Владимир Куликов. – Врачами становятся по зову сердца, по призванию свыше. Вы делаете нас здоровыми, счастливыми, помогаете встать на ноги. Люди с рождения и до своего последнего часа нуждаются в вашей помощи и заботе. Низкий вам поклон!

Медицинских работников Стерлитамака и Стерлитамакского района также поздравили заместитель главы администрации ГО Михаил Григорьев, главный врач КБ № 1 Азат Курбангалеев, заместитель главы Стерлитамакского района Илдар Газизов, депутат Совета ГО Наталья Баринова, заместитель председателя профсоюзной организации работников здравоохранения Стерлитамака Татьяна Климова. Здесь же лучшим представителям городской медицины были вручены награды – звания, почётные грамоты, благодарственные письма. Дипломы получили призёры и победители городской спартакиады – коллективы больницы № 4, клинической больницы № 1, межрайонного противотуберкулёзного диспансера. Отдельно были отмечены победители конкурса детского рисунка, посвящённого Году семьи в РБ. Это дети медицинских работников лечебных учреждений города Ангелина Ефимова, Амалия Мусина и Мария Зеленова.

Марина ВОРОНОВА