В Стерлитамаке открывается фотовыставка «Профессии почётней в мире нет»
28 июня в 18 часов в Стерлитамакской картинной галерее (ул.Коммунистическая, 84) состоится открытие фотовыставки «Профессии почётней в мире нет». Её автор – член Союза фотохудожников России, врач ультразвуковой диагностики городской детской больницы Регина Иванова.
Выставка посвящена Дню медицинского работника. С экспозицией можно будет ознакомиться до 11 июля.
Автор: Администратор (27 Июн 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.