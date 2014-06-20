В Стерлитамаке открывается фотовыставка «Профессии почётней в мире нет»

28 июня в 18 часов в Стерлитамакской картинной галерее (ул.Коммунистическая, 84) состоится открытие фотовыставки «Профессии почётней в мире нет». Её автор – член Союза фотохудожников России, врач ультразвуковой диагностики городской детской больницы Регина Иванова.

Выставка посвящена Дню медицинского работника. С экспозицией можно будет ознакомиться до 11 июля.