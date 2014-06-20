В Стерлитамаке прошли военно-учебные сборы

ВПО «Отечество». Утро. 250 человек из школ, гимназий и лицеев Стерлитамака построились во дворе военно-патриотического объединения. Их ждёт насыщенная программа по военной

подготовке.

Самое зрелищное – элементы горной подготовки. С ребятами занимается педагог дополнительного образования станции детского туризма Вячеслав Львович Чемоданов.

– Вячеслав Львович, для чего современному воину нужна горная подготовка?

– Она просто необходима. Вполне вероятно, что придётся действовать в горах. Цель горных тренировок очень простая: дать возможность бойцу психологически адаптироваться к высоте, проверить и усовершенствовать свои физические и моральные возможности.

С замиранием сердца следят мальчишки за товарищем, который осваивает верёвочную трассу. Одолел, спрыгнул! Следующее испытание – качающаяся доска. Справился! Полоса препятствий осталась позади.

Вслед за первым участником пошёл его товарищ. Да, солдатом быть – не кашу варить.

Затем занялись устройством быта в полевых условиях. Ребята ставят палатку, знакомятся с работой полевой кухни. Понимают, что и каша для солдата тоже важна и нужна.

Рядом ребята изучают технические характеристики современного оружия. Справившись с разборкой и сборкой автоматов Калашникова, подходят к боевой разведывательно-диверсионной машине. Преподаватель рассказывает:

– Боевая разведывательно-диверсионная машина предназначена для рейдовых и боевых операций в тылу противника, а также для химической и радиоразведки и т.д. Она обладает различными уникальными качествами. Пришла на смену БТР-40 и на данный момент – это очень прогрессивная машина. Она может плавать без подготовки: люки автоматически задраиваются, обеспечивая абсолютную герметичность.

После военной подготовки ребята посетили музей боевой славы, где собраны материалы, рассказывающие об истории 170-й стрелковой дивизии, и посмотрели учебный фильм.

В заключение – торжественная церемония награждения тех, кто проявил смекалку и отличился во время прохождения полосы препятствий, сборке автоматов и т.п.

На следующий день ещё 250 молодых людей придут на военно-учебные сборы.

М.ГРУШЕВСКАЯ