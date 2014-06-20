Прошёл международный фестиваль «Интермузей-2018»

XX международный фестиваль «Интермузей-2018» – масштабное событие в жизни российского профессионального музейного сообщества – проходил в Москве в начале июня на ВДНХ. В последние годы основной целью фестиваля становится привлечение внимания общественности к инновациям российской и международной музейной деятельности. Поэтому юбилейный форум ознаменовался простой и ёмкой тематикой «Музеи и общество». Партнёры юбилейного фестиваля – Московская область и Красноярский край, ГМВЦ «РОСИЗО», Союз музеев России, Форум славянских культур, Благотворительный фонд В.Потанина, ВДНХ, компания Ascreen, общественное движение «Мосволонтёр». На 7000 квадратных метров разместилась экспозиционная часть, представившая более 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. За три с половиной дня на 12 фестивальных площадках прошли 250 мероприятий, которые посетили почти 50 тысяч гостей.

В экспозиции меня порадовала возможность увидеть в одном месте весь спектр международной музейной сферы. Прежде всего, я познакомилась с новейшими технологиями: Третьяковская галерея представила очки виртуальной реальности своей новой программы, посвящённой творчеству Малевича и Гончаровой. Компания Ascreen group установила на входе в экспозиционный павильон видеопанель самообслуживания, с помощью которой ты можешь сделать своё фото, загрузить его на панель и поприветствовать с неё всех мимо идущих посетителей и тут же скачать фото онлайн. Возле стендов Эрмитажа были установлены профессиональные микроскопы, а специалисты проводили мастер-классы, на которых можно было не только увидеть вживую, но и попробовать новые принципы и формы реставрации эмалей, а также заняться гравировальным искусством. Безусловно, такие новшества привлекают, прежде всего, представителей поколения миллениалов, которые не мыслят свою жизнь без гаджетов. Но примечательно то, что после виртуального общения с миром искусства более искренние эмоции вызывали стенды музеев, где не было электронных новшеств, но необычные задумки, оформление или рассказ сотрудника по-настоящему погружали в мир интеллектуальных изысков!

Представление первого фонда развития музея. В центре – М.Б.Пиотровский

Познакомиться с выставкой конкурсных стендов музеев – это только половина того, что нужно успеть на фестивале! Более важно было побывать на мероприятиях деловой программы, которая была разбита на 10 секций, но везде успеть невозможно. Каждая деловая площадка ежедневно работала чуть ли не по 10 часов: проходили круглые столы и экспертные сессии, панельные дискуссии и конференции, лабораторные практикумы, лекции, выступления, представления, презентации. В этом интеллектуальном марафоне участвовали чиновники, российские и зарубежные руководители культурных и общественных институций, руководители бизнес-партнёрств, специалисты крупнейших музеев и университетов. Такова современная тенденция – слияние власти, бизнеса и социокультурной сферы, которые начинают видеть друг в друге взаимовыгодных партнёров.

Хотелось бы обозначить вопросы и проблемы, которые интересны в регионах. «Создание единого образовательного пространства музея и школы: вызовы и решения» – на экспертной сессии вёлся разговор о межведомственном проекте московских департаментов культуры и образования «Учебный день в музее». Проект предусматривает включение экспозиций почти 100 московских музейных учреждений в школьную образовательную программу. Уже апробированные программы школьных музейных занятий можно посмотреть на сайте столичного департамента образования. Также обсуждался вопрос применения основных аспектов проекта и в российских регионах.

Стратегическим партнёром «Интермузея» является Благотворительный фонд В.Потанина, организовавший на платформе фестиваля свой собственный форум «Музейный гид».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 28 июня 2018 года)

Л.АХМЕТОВА,

директор Стерлитамакского филиала

БГХМ им. М.В.Нестерова, искусствовед