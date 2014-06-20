В троллейбусе главный – пассажир

О секретах мастерства вождения, любви и верности своему делу

В мае в Ялте во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водитель Стерлитамакского троллейбусного управления Тахир Оразбердиев (на снимке) стал лучшим в стране, в очередной раз доказав, что наши троллейбусники – мастера высочайшего класса.

Сегодня мы беседуем с Тахиром и его наставником – главным ревизором отдела безопасности дорожного движения СТУ Петром Пименовым – о любви к профессии и о том, как готовились к конкурсу, держали удар и в итоге победили.

Тахиру Маратовичу Оразбердиеву 28 лет.

Он немногословен, говорить о себе не любит, эмоции выражает скупо, но о троллейбусах говорит подробно, видно, что машину знает и любит. Поражает его рост (195 см), такой огромный, очень спокойный и уравновешенный человек без труда внушает доверие.



«ТРОЛЛЕЙБУС – МОЯ СУДЬБА»

– Тахир, расскажите, почему вы стали водителем троллейбуса?

– Мой отец долгие годы работал водителем автобуса, возил людей, так что я решил последовать его примеру и пришёл в СТУ. Но водителем стал не сразу: сначала полгода учился, а потом два месяца стажировался. В этом году будет 8 лет, как я работаю здесь. Иногда работа даже снится. А вообще, троллейбус – моя судьба. На рейсе я познакомился со студенткой технологического колледжа, которая в каникулы подрабатывала кондуктором. Теперь она моя жена.

– Вы работаете на одном троллейбусе и одном маршруте?

– Да, на одном троллейбусе, но на разных маршрутах. Мой троллейбус легко узнать среди других: это «афганец», троллейбус-музей

№ 2324, рассказывающий о наших земляках – участниках войны в Афганистане. У меня есть свои постоянные пассажиры-заводчане, которых по утрам я отвожу на работу. Встречаемся как старые знакомые. Со мной в паре работает сменщик-водитель. Работаем как одна команда.

– Троллейбусы гудят уже с самого раннего утра. Когда начинается ваш день?

– Я встаю в 4 утра. В пять – уже на работе. Проверяю троллейбус: целостность фар, зеркал, стёкол, смотрю, есть ли инструменты, предохранители, запасные контактные вставки. Потом проверяю исправность электрического и пневматического оборудования. Работаю до 11 часов. Отдыхаю. И прихожу в депо второй раз к 14 часам и работаю примерно до девяти вечера. Моё время приходится на пиковые часы, когда самый большой пассажиропоток. Следующий день – выходной.

– Помните, как в первый раз потеряли штанги?

– Да. В первый же день «оторвался»: объезжал трактор. Но ничего, прицепился и дальше – по маршруту.

– Наблюдаете ли вы за собой профессиональную деформацию, когда ведёте свой автомобиль?

– Первое время перестраивался под спецчастями контактных сетей и до сих пор езжу под сетью, в правом ряду.

– У вас есть хобби?

– Велосипед и рыбалка. Могу весь день с удочкой просидеть и думать о жизни.

– По-вашему, могут ли в будущем роботы заменить людей и водить троллейбус?

– Мне кажется, нет. Разве что пассажирами тоже будут роботы. В нашей работе есть человеческий фактор: если видим, что люди бегут – ждём, в салоне – много пожилых, значит, едем спокойнее и т.д.

– Можете ли вы вспомнить курьёзный случай во время рейса?

– Я работал на троллейбусе с автономным ходом. Однажды произошла авария, объехать участников ДТП было невозможно, тогда я снял штанги, проехал по параллельной дороге, где контактной сети вообще не было, потом вернулся на маршрут и «прицепился». Пассажиры и прохожие были очень удивлены.

– Когда в первый раз вы участвовали в конкурсе профмастерства?

– В первый же год работы. В СТУ это традиция – каждый год состязаться в мастерстве. Когда было второе депо, соревновались между двумя подразделениями, сейчас выявляем лучших среди всех водителей и часто приглашаем уфимских коллег-троллейбусников. По итогам своего первого конкурса я был в середине, год спустя занял третье место, а потом побеждал.

– Как семья вас встретила после победы в Ялте?

– Мы обнялись и какое-то время просто стояли – мама, я и жена.

– Что было самым трудным во Всероссийском конкурсе?

– В соревновании участвовали профессионалы – победители городских, региональных и российских конкурсов, поэтому для всех нас главным было – совладать с нервами. Я набрал 110 баллов, водитель из Ижевска, который стал вторым, – на 0,7 балла меньше, парня из Санкт-Петербурга от второго места отделяли вообще сотые – 0,34. Мы победили в очень серьёзной борьбе.

– Что представлял собой конкурс?

– Два дня работы, на третий – награждение. Два этапа вождения, теория (отвечал на 6 вопросов из заявленных 180), приёмка троллейбуса и знание правил дорожного движения (20 вопросов, как на экзамене в ГИБДД). Все задания выполнялись на время. Трасса была, конечно, незнакомой и предполагала демонстрацию 9 фигур. Я должен был начать движение с подъёма, пройтись «змейкой», заехать в бокс, не задеть ни одного конуса, пройти резкий спад и т.д. А потом сделали второй заезд, чтобы определить степень комфортности вождения: поставили кружку с водой, замерили уровень жидкости на старте, включили секундомер, и я поехал.

– И?

– Ни капли мимо.

– Как оцениваете соперников?

– Очень сильны ижевцы. Водители из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга – тоже наши извечные соперники. На конкурсе ялтинцы были в хорошей форме: трасса для них была родной.

ПОБЕДИЛА КОМАНДА

Пётр Николаевич Пименов (на снимке) работает в Стерлитамакском троллейбусном управлении с 1995 года. С 2008 года Пименов – приглашённый судья-эксперт на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса». В разные годы он судил разные этапы: вождение, теорию, в этот раз поставили проверять знание правил дорожного движения. Пётр Николаевич – человек железной дисциплины, с отличным чувством юмора и чётким пониманием: пассажирские перевозки – командная игра, и от сплочённости коллектива зависит жизнеспособность всего депо.

– Как вы готовите водителей?

– Сами. На своей базе. У нашего троллейбусного управления для этого есть всё: учебный центр, опытные наставники, тренажёры, специально оборудованные маршруты. Не все выдерживают эти восемь месяцев учёбы и стажировки: не хватает внутренней зарядки, не могут совладать со стрессом, уходят. У водителя троллейбуса две дороги: вторая – над головой. Надо вовремя и правильно пройти специальные части контактной сети, то есть перестроиться на другой маршрут, не потерять штанги, не «оторваться». У наших водителей троллейбуса своя система работы глазами: у обычных автолюбителей взгляд находится на границе торможения машины, а мы учим водителей смотреть максимально далеко вперёд, держать в поле зрения одновременно левое зеркало, потом правое, а уже потом дорожные знаки. Таким образом в подсознании контролируется вся дорога. Поначалу непривычно, но вскоре всё происходит само собой, включается панорамное зрение. Более того, мы учим вести троллейбус, не отвлекаясь от дороги: всё, что делает водитель, он делает на ощупь, автоматически, на рефлексах мышечной памяти. Для отработки таких навыков используем специальный тренажёр. Начальник СТУ Александр Николаевич Матвеев следит за подготовкой водителей очень внимательно. Ещё одна наша сильная сторона – водители ведут приёмку троллейбуса вслух и детально: называют часть троллейбуса, тут же проверяют её исправность. Такая требовательность и дотошность даёт результаты: на конкурсах профмастерства нашим водителям нет равных на этапе приёмки машины. Кстати, Тахир этап приёмки троллейбуса в Ялте прошёл с лучшим временем, сделал всё быстро и без ошибок.

– Как вы готовили Тахира Оразбердиева к конкурсу?

– Это было очень мощно. Во-первых, мы готовили двоих водителей. И теоретический этап отрабатывала с ними целая команда: начальник СТУ А.Н.Матвеев, инженер производственно-технического отдела Клара Горюшина, инженер отдела безопасности дорожного движения Саша Чирков, мастер электроучастка Иван Щербинин, главный инженер энергобазы Никита Матвеев. Не остался в стороне здравпункт – заведующая Альфия Сирбаева и медсестра предрейсового осмотра Татьяна Егорова буквально держали руку на пульсе водителей, помогали бороться со стрессом и натаскивали их по вопросам оказания первой помощи (в билетах по теории были такие вопросы). Признаться, на самом конкурсе нервы были так натянуты, что мне пришлось оставить в стороне увещевания и сделать резкое и очень убедительное внушение: надо успокоиться. Нам помогали Альфия Исламгулова (отдел кадров) и Ольга Басманова (отдел труда и заработной платы) – в вопросах к конкурсу были темы из сферы трудового законодательства. Поэтому первое место Тахира – это оценка всей работы нашего Стерлитамакского троллейбусного управления, всех его подразделений.

– Как тренировали прохождение маршрута?

– На территории второго депо построили тренировочную трассу, специально завысили её сложность – добавили подъёмы и спуски, новые элементы. Водителей гоняли по теории и методично отрабатывали практику.

– Сколько было участников на конкурсе?

– 35 водителей из 29 городов России.

– Если на дороге случается ЧП, как действует водитель?

– Останавливает машину, обесточивает, тут же сообщает диспетчеру. И такой порядок касается не только ДТП, если пчела ужалила, например, те же действия: остановиться-обес-

точить-сообщить.

– Легко ли быть водителем троллейбуса?

– Непросто. Это очень ответственная профессия, он же людей везёт. У троллейбуса большая инерция, многотонный вес, это очень мощная машина. Вдобавок наши пассажиры могут ехать стоя, и этот фактор – дополнительное требование к безопасной и комфортной езде. Вообще, водитель начинается из дома. Он должен обязательно хорошо выспаться, и домашние должны это понимать и обеспечить ему уединённое место для отдыха. И, конечно, мы все понимаем, что главный в троллейбусе – это пассажир.

Гузель СИТДИКОВА