Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

В ходе прямой линии президент ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста, заданный жителем Курска. Также собеседник интересовался, будет ли отменяться ранний выход на пенсию, например, для шахтеров или силовиков. Владимир Путин ответил, что относится к этому «в высшей степени осторожно и аккуратно». Он указал, что повышение доходов пенсионеров, причем значительное, уменьшение вдвое количества живущих за чертой бедности — ключевые задачи правительства. «Какие меры будут приняты для их решения, мы узнаем в самое ближайшее время. Я надеюсь, что это правительством будет сделано, тогда и будем обсуждать и говорить», — прокомментировал президент.

Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru