Владимир Путин проводит ежегодную прямую линию

Владимир Путин в 16-й раз проводит ежегодную прямую линию. До этого он уже 11 раз участвовал в «прямой линии» в качестве президента, и четыре — в качестве премьер-министра. Нынешняя линия — первая во время его нового шестилетнего срока.

Эфир проходит в привычном формате: президент в студии отвечает на вопросы россиян, которые те в последние недели задавали в соцсетях, через сall-центр или посредством видеосообщений. Вопросов в этом году поступило более 1,7 млн (в 2017 было 1,9 млн).

Также россияне будут выходить в прямой эфир из передвижных студий, которые оборудованы в нескольких городах России. Обычно прямые линии с президентом длятся порядка четырех часов.

Источник: http://www.bashinform.ru