Внимание: розыск!

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Стерлитамаку разыскивается без вести пропавший Филорит Хайдарович Нагаев, 1947 года рождения.

27 мая он выехал на попутном транспорте из Первомайского посёлка в деревню Исмагилово Аургазинского района, но так и не доехал.

О разыскиваемом можно сообщить по телефонам: 23-79-70, 8-999-74-174-9.