Внимание: розыск!
Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Стерлитамаку разыскивается без вести пропавший Филорит Хайдарович Нагаев, 1947 года рождения.
27 мая он выехал на попутном транспорте из Первомайского посёлка в деревню Исмагилово Аургазинского района, но так и не доехал.
О разыскиваемом можно сообщить по телефонам: 23-79-70, 8-999-74-174-9.
Автор: Администратор (4 Июн 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.