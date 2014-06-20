Внимание: розыск!

Нагаев Флорид

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Стерлитамаку разыскивается без вести пропавший Филорит Хайдарович Нагаев, 1947 года рождения.

27 мая он выехал на попутном транспорте из Первомайского посёлка в деревню Исмагилово Аургазинского района, но так и не доехал.

О разыскиваемом можно сообщить по телефонам: 23-79-70, 8-999-74-174-9.


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Автор: (4 Июн 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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