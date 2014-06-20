«Война, в которой мы жили»

Отрывок из повести

Так называется документальная повесть нашего земляка, архитектора Виктора Ивановича Канаева, которую он посвятил памяти своих родителей (на снимке).

Повесть написана к 75-летию разгрома фашистов под Москвой. В Клинско-Солнечногорской наступательной операции с 6 по 25 декабря 1941 года активнейшее участие приняли уральские стрелковые и кавалерийские дивизии. В 30-й армии, в 8-й танковой бригаде 8-го танкового полка 8-го мотострелкового батальона воевали стрелки набора Стерлитамакского военкомата: Канаев, Петягин, Колчин и многие другие уроженцы Башкирии, Урала. Мы публикуем отрывок из этой повести.

«В островах охотник…»

Иван взял на мушку кабину грузовика и какое-то время вёл цель. Чувствуя, что машина может уйти из зоны обстрела, бабахнул по кабине. Звук его выстрела слился с залпом остальных стрелков. Ещё несколько выстрелов, и всё движение сразу остановилась. На борт автомашины немцы выкинули белый кусок простыни. Сдаются! Огонь вмиг затих. Командир с биноклем в руках приказывает группе стрелков подойти вплотную к колонне.

Но пулемётчики остаются на своих местах. Иван – в составе группы. Ему видно, что немцы уже идут навстречу с поднятыми руками, толпятся, жмутся к технике. Около грузовика несколько немецких солдат расступились, и Иван Федотович увидел молодого светловолосого немца с наспех перемотанной бинтом головой. Он стоит у раскрытой двери грузовика и озирается вокруг. Ивана как одёрнули, винтовка в его руках отяжелела. Так это же его цель! Да, на стёклах кабины пулевые отверстия, распахнутая дверь и сидящий в обнимку с рулём мёртвый немец. Когда пленные пошли к лесу в сопровождении наших бойцов, раненый несколько раз оглядывался на Ивана, который в упор смотрел на него… Ротный приказал пробежаться вдоль колонны: осмотреть, посчитать и кое-что подсобрать. У бортовой машины – сброшенные и разбитые ящики, россыпь желтоватых галет. Иван в некотором сомнении: брать чужое – негоже. Но галеты – тот же хлеб, грешно хлебу лежать в грязи! Загрёб горсть. Подбежали двое солдат и деловито стали рассовывать печенье по карманам. Небосвод очистился, облака сползали к востоку, и низкое зимнее солнце осветило поле боя. Вдруг из-за поворота со стороны Высоковска вылетел мотоциклист. Он встал на пригорке, и некоторое время его стрекочущий мотор солдаты слушали, как заворожённые, ничего не предпринимая. Затем он резко газанул, развернулся и умчался в снежной пыли, уцелев после запоздалых выстрелов. Командир громко объявил: «Пора уходить. Нас обнаружили». Да, отходить надо, боеприпасы на исходе. Всех пленных сгоняют в одну группу и через железнодорожное полотно отводят к северу, к лесу. Командиры считают подбитую технику, уточняют потери. Ранено четыре человека. В закатном свете вдалеке у Клина ясно видятся идущие немецкие колонны, которые сворачивают на развилке дорог к югу, на Солнечногорск. Точно знают о нашей засаде.

Танки комбата Гуменюка рванули к югу, перескочив через Волоколамку. У них новое задание: помочь пехоте 1211-го полка соседней 365-й стрелковой дивизии, землякам-челябинцам, атаковать следующие за Першутино деревни Лаврово и Селинское. От Дмитроково и Высоковска слышится шум моторов. Противник с двух сторон может зажать и смять весь десант 8-го танкового полка. Пока светло, надо отходить. Два друга Ивана – Канаев и Лёлин – перетрясли свои вещмешки, заметно полегчавшие. Консервы, сахар и хлеб кончились. Достали снаряжённые обоймы и набили опустевшие два подсумка в 60 патронов. Батальон пошёл в полосе севернее Волоколамки вдоль железнодорожной ветки и лесом в сторону Борисова. Комбат Шестак решил батальон собрать в новом месте, у деревень Селинское – Василёво – Лаврово. Расстояние между деревнями – 2-3 километра.

Посчитали потери противника: разбиты две колонны, в том числе 2 средних танка, 73 легковые и транспортные автомашины с боеприпасами и грузом, 27 повозок, 3 противотанковых орудия, 18 мотоциклов с колясками. Уничтожено до 200 солдат и офицеров врага. Взято до взвода пленных. Все в уверенности, что кольцо вокруг Клина замкнулось.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 июня 2018 года)

Марина ВОРОНОВА