Второй день фестиваля «Сердце Евразии»: уфимцев приглашают на Хоровод наций и шоу «UFA–Kuraifest»
Сегодня, 9 июня, Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» в Уфимском амфитеатре продолжится Праздником в национальных костюмах.
Праздник начнется на площади Салавата Юлаева. Сбор участников в 17.30, далее они пройдут парадом по улице Заки Валиди к Амфитеатру, где организуют большой Хоровод дружбы народов.
Вечером эстафету праздника примет «UFA – Kuraifest». Праздник будет посвящен башкирскому музыкальному инструменту – кураю. Народная, классическая, эстрадно-электронная музыка прозвучит в сочетании с национальным башкирским инструментом.
В рамках программы запланировано торжественное вручение патента Федеральной службы интеллектуальной собственности о регистрации курая в качестве территориального бренда Республики Башкортостан.
«Курай — это наше всё. По концепции этого проекта в концерте не только будут играть современные кураисты. Мы хотим отдать дань памяти и вспомнить всех тех, которые подняли наш курай, стояли у истоков создания профессиональной школы курая, возродили наш национальный инструмент и сделали так, чтобы нынешние поколения его не забывали», — говорит режиссер проекта «UFA–Kuraifest», заслуженная артистка Башкортостана Сулпан Аскарова.
Фотографии известных кураистов прошлых лет зрители смогут увидеть на экране.
Весь вечер на «UFA – Kuraifest» будет Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан под руководством Линара Давлетбаева.
Вместе с оркестром выступит квинтет кураистов Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова – заслуженные артисты Башкортостана Азат Бикчурин и Рушан Биктимиров и лауреаты международных конкурсов Ильнур Хайруллин, Салават Халимов, Ильнур Хибатуллин.
Любимая многими уфимцами группа «ZAMAN» из Москвы, работающая в жанре World Music, группа «Дар-Ман», победитель «Курай-баттла» Земфира Рашитова выступят сегодняшним вечером.
Одним из ярких моментов Курайфеста обещает стать выступление мультиинструменталиста Загира Зайнетдинова (этно-шоу ZAINETDIN).
А самой юной участницей концерта станет девочка-оркестр Ляйсан Золотарева, финалистка Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».
Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru