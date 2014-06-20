Второй день фестиваля «Сердце Евразии»: уфимцев приглашают на Хоровод наций и шоу «UFA–Kuraifest»

Сегодня, 9 июня, Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» в Уфимском амфитеатре продолжится Праздником в национальных костюмах.

Праздник начнется на площади Салавата Юлаева. Сбор участников в 17.30, далее они пройдут парадом по улице Заки Валиди к Амфитеатру, где организуют большой Хоровод дружбы народов.

Вечером эстафету праздника примет «UFA – Kuraifest». Праздник будет посвящен башкирскому музыкальному инструменту – кураю. Народная, классическая, эстрадно-электронная музыка прозвучит в сочетании с национальным башкирским инструментом.

В рамках программы запланировано торжественное вручение патента Федеральной службы интеллектуальной собственности о регистрации курая в качестве территориального бренда Республики Башкортостан.

«Курай — это наше всё. По концепции этого проекта в концерте не только будут играть современные кураисты. Мы хотим отдать дань памяти и вспомнить всех тех, которые подняли наш курай, стояли у истоков создания профессиональной школы курая, возродили наш национальный инструмент и сделали так, чтобы нынешние поколения его не забывали», — говорит режиссер проекта «UFA–Kuraifest», заслуженная артистка Башкортостана Сулпан Аскарова.

Фотографии известных кураистов прошлых лет зрители смогут увидеть на экране.

Весь вечер на «UFA – Kuraifest» будет Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан под руководством Линара Давлетбаева.

Вместе с оркестром выступит квинтет кураистов Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова – заслуженные артисты Башкортостана Азат Бикчурин и Рушан Биктимиров и лауреаты международных конкурсов Ильнур Хайруллин, Салават Халимов, Ильнур Хибатуллин.

Любимая многими уфимцами группа «ZAMAN» из Москвы, работающая в жанре World Music, группа «Дар-Ман», победитель «Курай-баттла» Земфира Рашитова выступят сегодняшним вечером.

Одним из ярких моментов Курайфеста обещает стать выступление мультиинструменталиста Загира Зайнетдинова (этно-шоу ZAINETDIN).

А самой юной участницей концерта станет девочка-оркестр Ляйсан Золотарева, финалистка Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru