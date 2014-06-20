Выбери лучших

3 июня пройдёт предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан.

– Практиковать предварительный публичный отбор кандидатов, которые будут представлять партию на выборах различного уровня, «Единая Россия» начала с 2011 года. Это нужно для того, чтобы ещё до официального выдвижения люди могли выбрать лучших для участия в избирательной кампании от «Единой России», – пояснил руководитель местного исполкома «Единой России» Алексей Серебряков.

В предварительном голосовании участвуют не только члены партии «Единая Россия» и её сторонники, но и беспартийные. Регистрация участников завершилась 15 мая. Методы и формы агитации каждый кандидат выбирал сам. Но обязательное условие – участие в двух дебатах со своими оппонентами. В среднем от каждого округа выдвинуты 9-10 кандидатов, но участвовать в выборах в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан смогут те из них, кто наберёт наибольшее количество голосов на праймериз.

Проголосовать может каждый житель Стерлитамака, обладающий избирательным правом, независимо от политических пристрастий и партийной принадлежности. Голосование будет рейтинговым. Значит, отдать свой голос можно будет не за одного кандидата, а сразу за нескольких.

Чтобы проголосовать, достаточно прийти 3 июня на один из участков. С полным списком участков и кандидатов можно ознакомиться на сайте https://pg.er.ru.

К.СЕВОСТЬЯНОВ