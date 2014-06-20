В Стерлитамаке состоялся бал выпускников

Кажется, что ещё вчера я завязывала своей малышке белый бант и волновалась о том, как сложатся отношения с одноклассниками и учителями. С горящими глазами она рассказывала о любимых педагогах и интересных уроках. Делилась первыми переживаниями, маленькими радостями и детскими обидами. С радостью представляла первых друзей. Плакала о несправедливо заниженных оценках и радовалась неожиданно высоким результатам контрольных. Уже позади и последний звонок, и выматывающая подготовка к экзаменам, и сами ЕГЭ. И вот наступил он – последний день детства – выпускной. А впереди – счастливое будущее. В этом уверены организаторы городского выпускного бала «На крыльях мечты» – группа компаний «ТАУ» и городской отдел образования. Тематика праздника обусловлена названием бала, крылья символизируют полёт, свободу и высокие устремления.

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Впереди – взрослая жизнь

ДОЛЕТАЙТЕ ДО САМОГО СОЛНЦА!

На одну ночь зал Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» превратился в зал ожидания аэропорта, из которого вчерашние школьники вый-
дут уже взрослыми людьми. 1268 выпускников собрались на площади перед «Стерлитамак-Ареной». Здесь организованы оригинальные фотозоны. Счастливые вчерашние школьники, их родители и учителя спешат запечатлеть себя на смартфоны и фотоаппараты. После одиннадцати лет упорного труда их ждёт заслуженная награда – взлётно-посадочная дорожка, по которой они смело шагают во взрослую жизнь.

С напутственным словом к ребятам обратился мэр Стерлитамака Владимир Куликов. Он поздравил родителей и выпускников с окончанием важного этапа в их судьбе, пожелал занять достойное место в жизни, быть опорой родителям, не забывать родную школу. Глава группы компаний «ТАУ» Иосиф Рутман сказал:

– Дорогие друзья, поздравляю вас с успешным окончанием школы, желаю не останавливаться на достигнутом и уверенно идти вперёд. Пусть взрослый мир встретит вас радушно! Пусть исполняются все ваши надежды и устремления! Желаю всем счастья, благополучия, оптимизма, уверенности в своих силах и удачи!

Директора школ не могли остаться в стороне и приготовили своим подопечным сюрприз – клип с напутственными пожеланиями. Часть руководителей перевоплотилась в обаятельных рэперов. Чтобы полностью войти в образ, они украсили руки татуировками, надели бейсболки, тёмные очки и толстовки с глубокими капюшонами. Заводной рэп в их исполнении пользовался оглушительным успехом. Не менее интересной была и остальная часть поздравления. Другие директора школ вспомнили старые добрые советские традиции. Шары, флаги и бодрая песня навеяли воспоминания о первомайских демонстрациях. «Долетайте до самого солнца!», – главное напутствие от директоров школ.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Не менее грандиозный подарок приготовили для ребят городские творческие коллективы. Режиссёром-постановщиком торжественной части мероприятия стала заслуженный работник культуры РФ и РБ Наталья Шурыгина. Танцы, песни и театрализованное представление «FLY Party» выпускники принимали на ура. Но они не были пассивными зрителями: во время концерта выпускники то из одного, то из другого сектора танцевали, пускали мыльные пузыри, бросали на арену серпантин, запускали воздушные шары.

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Владимир Куликов поздравляет медалистов

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 июня 2018 года)

Ольга КИСЕЛЁВА


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Автор: (27 Июн 2018). Рубрика: Крупным планом, Культура, Лента новостей, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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