Закономерный результат

Не прошло и одиннадцати лет, как мы всё-таки вернулись на большое футбольное поле стадиона «Содовик», которое усилиями руководства города приведено в рабочее состояние и отныне будет принадлежать ДЮСШ № 2, а потом, очевидно, вместе со всем хозяйством будет именоваться городским спортивным комплексом.

Конечно, большое спасибо искусственному футбольному газону, выручавшему местных футболистов в течение десяти лет! Но, будем объективны, это поле хорошо для детей и ветеранов, для команд же, выступающих в чемпионате республики, оно тесно. Поэтому возвращение на стадион «Содовик» для всех любителей футбола Стерлитамака – событие радостное и знаменательное! Не зря футболистов и болельщиков приветствовали председатель комитета по физкультуре и спорту администрации городского округа Юрий Селивёрстов и президент ГФК «Стерлитамак» Елена Семёнова.

И футболисты (было заметно) играли в этот раз с особым воодушевлением! Хотя, сказать по правде, исход поединка сомнений ни у кого не вызывал – команда-дебютант чемпионата республики не могла на равных играть с абсолютным чемпионом Башкортостана последних лет.

Впрочем, первым-то как раз мог отличиться форвард «Стерлитамака-2» Никита Феофанов, в начале матча из-за штрафной чуть не поразивший ворота действующего чемпиона прямо в девятку – мяч пролетел в сантиметрах от верхнего угла.

В целом вся игра проходила на половине поля подопечных Александра Феофанова, которые на 77-й минуте гол всё-таки забили: головой метров с двадцати удачно перекинул голкипера Марсель Хабаев. Но счёт к этому моменту уже был 3:0 в пользу подопечных Альберта Губайдулина – в первом тайме забили Ярослав Сафаров и Артём Кострюков, а во втором – мастерски исполнил штрафной Рустам Низаметдинов.

Пусть интриги в матче не было, зато на большом поле мы увидели настоящий футбол, а не борьбу, изобилующую стыками и травмами…