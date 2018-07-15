15 процентов внешней торговли Башкортостана приходится на Китай – Рустэм Хамитов

После саммитов стран БРИКС и ШОС, которые прошли в Уфе в июле 2015 года, выросла активность во взаимодействии китайских и российских бизнес-кругов, в частности, из Башкортостана. Об этом Глава республики Рустэм Хамитов рассказал в интервью представителям китайских СМИ – информационного агентства «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая.

Глава Башкортостана сообщил, что начиная с 2015 года республику посетили больше 50 делегаций из КНР, в то время как с 2012 по 2014 годы – всего восемь. Регион находится в постоянном сотрудничестве с китайскими партнерами, активно развиваются торговое, промышленное, бизнес-сотрудничество, культурный и научный обмен.

– Важно, что растёт товарооборот с Китаем. Сегодня он составляет уже порядка 14-15 процентов от внешнеэкономического товарооборота Башкортостана, – сказал Рустэм Хамитов. – Расширяется линейка продукции, которая идет на экспорт в КНР. Безусловно, это нас настраивает на позитивный лад.

Руководитель республики отметил, что пока экспорт из Башкортостана в Китайскую Народную Республику превышает импорт. В Китай поставляется продукция химического производства и машиностроения. Кроме того, заключено порядка 20 соглашений и меморандумов с регионами Китайской Народной Республики, которые уже начинают реально работать.

Напомним, что в настоящее время официальная делегация Башкортостана находится в китайской провинции Цзянси. В ходе рабочих встреч обсуждаются взаимные поставки оборудования, техники, химической продукции.

Полный текст интервью читайте на официальном сайте Главы Башкортостана: https://glavarb.ru/rus/press_serv/intervyu_news/72596..

Источник: http://www.bashinform.ru