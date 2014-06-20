Башкортостан – в лидерах по производству говядины, молока и мёда

По итогам 2017 года Республика Башкортостан занимает первое место в рейтинге регионов России по поголовью КРС и производству говядины. Успехи республики в сельском хозяйстве, задачи, которые предстоит решить региону, а также перспективы развития в сфере АПК в ходе рабочей встречи обсуждали Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

По поголовью лошадей Башкортостан находится на третьем месте в стране. Республика также занимает первое место по производству товарного меда и кумыса.

– Дмитрий Николаевич подтвердил, что Башкортостан является одним из главных регионов в сельскохозяйственном производстве Российской Федерации, что дела у нас в Башкортостане идут неплохо, – сказал Рустэм Хамитов. – Было отмечено, что аграрии Башкортостана работают хорошо и всё на сегодняшний день складывается достаточно успешно на территории республики.

Напомним, по итогам 2017 года объём валовой продукции сельского хозяйства превысил 170 миллиардов рублей. Индекс производства сельхозпродукции вырос на 2,8 процента (в среднем по стране – на 2,4 процента).