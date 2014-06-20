«Быстрые решения – не всегда верные…»

Визитка

Виктор Иванович Дятлов родился 14 июля 1948 года в Саратовской области. После окончания Саратовского культпросветучилища трудился в заводском клубе, затем на стройке в Сибири, куда его привело желание узнать жизнь. В 1970-м поступил в Московский литературный институт, по окончании которого приехал в Стерлитамак. Работал корреспондентом газеты «Стерлитамакский рабочий», заведующим отделом, заместителем редактора. В 1991-м возглавил городскую газету, которой руководил до конца 2010 года. Заслуженный работник культуры РБ. Женат, имеет взрослую дочь и двоих внуков.

– Какая ваша мечта осталась нереализованной?

– Я мечтал стать музыкантом. Хотел сидеть в оркестре и играть на каком-нибудь английском рожке. Я очень люблю музыку. И мне всегда казалось, что внутри музыки я был бы абсолютно счастливым человеком.

– Ну, вы же музицируете?

– Да, я слухач. Ноты уже изрядно подзабыл, а вот на слух иногда с удовольствием подбираю мелодии. Коллектив редакции в своё время подарил мне электроорган, за ним и колдую, когда есть настроение.

– Ваша жена – преподаватель по классу фортепиано. Это как-то сказывается на ваших с ней отношениях?

– Это сближает нас в ещё большей степени. Вообще в семье супругам важно говорить на одном языке об одном и том же. Жена Майя для меня – человек, с которым я могу говорить обо всём:

о литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Потому что всем этим она тоже всегда живо интересовалась и интересуется. Мы вместе 45 лет, и нам не бывает скучно друг с другом.

– Вы всегда быстро принимаете решения?

– Нет, конечно. Быстрые решения – не всегда верные решения. Но иногда бывает, что надо решать что-то быстро, почти мгновенно. И тут самое главное – взвесить всё, рассчитав если не максимальную выгоду от принимаемого решения, то хотя бы минимальный вред. Порой случается, что выбора у тебя просто нет – решение единственное, и оно как бы сидит внутри тебя. Ты просто не можешь его не принять.

– Вы можете быть душой компании?

– Не знаю. Во всяком случае, я к этому никогда не стремился. А быть тебе или не быть душой компании, решает сама компания.

– Что вас больше всего раздражает?

– Самовлюблённость и глупость. Ум, он нивелирует переоценку собственных возможностей. А глупость служит катализатором того, чтобы самовлюблённость проявлялась в человеке в большей степени.

– Все люди – братья?

– И сестры. По сути своей человеческий род объединён одной целью – продолжением жизни как таковой. Но как в большой семье между братьями складываются разные отношения в силу того, что все они – разные, так и люди из-за своей несхожести обречены на ссоры, раздоры и даже войны. Всё зависит от того, что в тебе превалирует – разум или эмоции. Эмоции скорее могут привести к конфликту.

– А вам удаётся контролировать свои эмоции?

– Считаю, да. Это спасает от разных глупостей и неприятных жизненных ситуаций. Эмоциональность заложена в психофизике человека, но в ком-то её слишком много, в ком-то поменьше. Поэтому мы все разные. Если бы все умели контролировать свои эмоции, мир был бы разумнее, а значит, безопаснее для всего человечества.

А ещё человек подвержен искушению собственными желаниями. И от этого происходит много бед в нашей общей человеческой семье.

– Что может заставить вас покраснеть?

– Солнце.

– Где вы чувствуете себя уютнее всего?

– Дома, в семье. Это может показаться странным, но я не очень люблю ходить в гости, это для меня не самое приятное занятие. А вот принимать гостей у себя я люблю. Мне очень комфортно в собственном доме. И я стараюсь, чтобы моим гостям в нём тоже было комфортно.

– За воздержание от каких привычек надо бы поощрять?

– От привычки обижать людей, например. Это очень вредная привычка и для окружающих, и для самого человека. Речь о том, когда сознательно обижают другого, тем более, если он не в состоянии дать отпор. Начальник обижает подчинённого, старший – младшего, сильный – слабого. По мне, это отвратительно.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 14 июля 2018 года)

Марина ВОРОНОВА