Чаепитие в детской коляске

Руслан плюс Гузелия

Победители восьмого городского фестиваля колясок – Руслан Шарафутдинов и его жена Гузелия Кадырова – мастерят не только сказочно красивые детские коляски. Руслан – мастер на все руки, Гузелия печёт удивительно вкусные торты и капкейки – фигурные кексики, украшенные цветами, ягодами, причудливыми фигурками. Живут они душа в душу, воспитывают дочку Азалию, которая буквально купается в родительской любви. На вопрос, как они нашли друг друга, отвечают:

– Нас сосватал интернет. Мы познакомились в социальной сети. И начались у нас долгие разговоры. О природе, погоде, искусстве, новых фильмах и книгах, да мало ли о чём. Иногда тема была неважна.

– А когда вы встретились?

Руслан:

– Я влюбился с первого взгляда. «Гузелия» в переводе с тюркского – «прекрасная». И моя жена полностью оправдывает своё имя.

Гузелия:

– А я влюблялась постепенно. Руслан буквально втянул меня в конфетно-букетный период. Выслушивал меня, помогал решать проблемы, давал дельные советы. И незаметно стал другом, без которого я уже не могла обойтись.

– Гузелия, что вы цените в мужчинах?

– Надёжность, честность, благородство. Эти качества я сразу же заметила в Руслане. Он показался мне не таким, как большинство парней.

– Руслан, какие женские достоинства вы ставите на первое место?

– Красоту, хозяйственность, умение уступать, чувство юмора.

– Гузелия, у вас есть рецепт сохранения любви и крепкой семьи?

– Семья предполагает появление детей. А это уже общие интересы, проблемы и т.д. Они сближают супругов. Но кроме этого важно стремиться к насыщенной разнообразными событиями жизни, к приятным сюрпризам. Руслан дарит мне и дочке Азалии цветы к каждому празднику. Это традиция. Я дарю ему тортики собственного изготовления. Азалия мне активно помогает. Дочка – очень подвижный ребёнок. Много бегает, рисует, обожает мультфильмы, задаёт самые неожиданные вопросы. На Новый год мы подарили ей сказку «Волшебник изумрудного города». Читаем все вместе.

– Руслан, а какие цветы любит Азалия?

– Она обожает тюльпаны. При каждом удобном случае дарю доченьке эти цветы. Воспитываю девочку лаской. Потом она остальным детям доброй нянюшкой будет. Всегда мечтал о большой семье.

– Гузелия, расскажите об участии в фестивале колясок.

– Когда я была в декретном отпуске, узнала о параде детских колясок. Увлекательное дело! После рождения Азалии стала готовиться к конкурсу. Мы с Русланом выбрали египетскую тему. Долго шила костюмы. И сфинкса мы сделали. Всё было хорошо, но Азалия заболела ветрянкой. В коляску посадили куклу. Получили замечание. Но это нас не остановило. В 2014 году, в конце июня, съездили в Уфу с дочкой. Туда приехали 80 участников. Но мне показалось, что организация конкурса в нашем городе гораздо лучше.

В 2015 году мы взяли Гран-при за коляску в ретростиле. У нас получился роллс-ройс, как в романе С.Фицджеральда «Великий Гетсби». В 16-м победили в номинации «Дочки-матери». В 17-м опять завоевали Гран-при.

– Руслан, с какими материалами вы работаете?

– С самыми разными. Например, с пенопластом, монтажной пеной и т.п.

– Гузелия, в этом году у вас опять Гран-при. Какую тему выбрали на этот раз?

– Мне очень нравится «Алиса в стране чудес». А в Чеширского Кота, его улыбку, я просто влюблена. Есть такая песенка: «Улыбчивы, мурлывчаты, со многими на «ты» и дружески отзывчивы Чеширские Коты!». Люблю кошек. Было решено сделать «Безумное чаепитие».

Поставили в коляску миниатюрные столик и стульчики. На них мы усадили Белого Кролика, Мартовского Зайца, Мышь Соню, Чеширского Кота и двух зайцев. Они были сделаны из полимерной глины, раскрашены акриловой краской. Костюмы им сшила соответствующие.

– На будущее есть идеи?

– Конечно, есть! Хочется сделать праздник ребёнку. Чтобы Азалия на всю жизнь запомнила самые яркие моменты.

– Гузелия, Руслан, вы ещё очень молоды. Могли бы пожить для себя или, например, нажить богатство, и только потом…

– У нас были разные заманчивые возможности, но мы выбрали семью, посчитав, что жить для себя скучно, тоска загложет. Семейный человек никогда не позавидует одинокому богачу, у которого нет ни настоящей любви, ни верных друзей.

Евгения ДЬЯКОНОВА