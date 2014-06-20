Чем полезны школьникам квесты от волонтёров

На станциях добровольцев кипит работа: дети ищут высокого кареглазого подростка по грамотно составленной ориентировке, пробуют себя в роли фотокорреспондента, осваивают азы медицинской помощи. В День молодёжи активисты городского волонтёрского корпуса и «Молодой Гвардии» подарили школьникам квест «Я доброволец». Лучшим участникам отдел по молодёжной политике вручил призы. Умную игру посвятили экватору Года добровольца в России.

Каким должен быть квест, чтобы интересно было и четвероклассникам, и подросткам? «Я доброволец» совместил общение, викторины, эксперименты и профориентацию. Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара, лагерь дневного пребывания. Здесь развёрнуты 9 станций – 9 сфер жизни, где труд волонтёров необходим. Экологическое волонтёрство – это раздельный сбор мусора и использованных батареек, участие в субботниках, посадка деревьев. Станция спортивных волонтёров принимает оригинальные виды спорта (как вам такое – боксёры на роликах?). Медиаволонтёры умеют так рассказать о безвозмездной помощи, что вам тоже захочется посвятить ей часть свободного времени. Наверняка кто-то из ребят захочет стать волонтёром Победы, а кто-то – волонтёром-медиком. Всё это – про самостоятельность, социальное партнёрство и осознанную жизнь.

– Игра объединяет всех. Мы адаптировали квест для наших школьников, потому что уверены: сегодняшний опыт для них очень важен, – говорит зам. руководителя городского волонтёрского корпуса Анастасия Мысляева. – В Стерлитамаке добровольческое движение энергично развивается в течение многих лет. Во-первых, участвовать в общественной жизни и помогать людям – это естественно и всегда интересно. Во-вторых, те навыки, которые юные горожане вырабатывают благодаря волонтёрской деятельности, нужны им для жизни. Уметь успешно коммуницировать, принимать решения, целенаправленно действовать – всё это необходимо и в учёбе, и в работе, и во взаимоотношениях.

Вам уже исполнилось 14 и вы хотите стать добровольцем? Вступайте в группу Волонтёры Стерлитамака: https://vk.com/str_volonter. Добрых вам дел!

Полина АРСЕНЬЕВА