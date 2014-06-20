Демонтаж и перспектива

Здесь появится современное спортивное сооружение

Многие горожане знают детский городок, расположенный за Домом быта. Со временем башни и переходы начали разрушаться, стало опасно здесь играть. Жители обратились в администрацию города с просьбой демонтировать сооружение. На днях закипела работа.

Важно не нарушить процесс демонтажа

Начальник энергомеханической и ремонтно-строительной службы РСУ ДОР Риф Ишмаев рассказывает, что первым делом они огородили территорию – любопытных ведь немало. Мы увидели, как работают бригада сварщиков, бетонолом, также задействована и другая техника:

– Демонтаж – это несколько хитростей. Надо знать конструкцию, как её правильно сломать и не навредить себе. Посмотрите, сооружение кирпичное, строили его надолго. Но время идёт, появились новые требования к правилам безопасности детских площадок.

Башни и переходы стали небезопасны

На освободившемся месте в следующем году планируется построить современное детское спортивное сооружение. Скоро на берегу Стерли появится ещё одно место для отдыха и развлечений.

Альбина РАХИМОВА