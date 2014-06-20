День молодёжи: инструкция по продлению юности

«Разве это нормально, когда таким молодым людям, как мы, уже под сорок?» – в этой шутке польского писателя Габриэля Лауба, пожалуй, больше здравого смысла, чем в любой возрастной периодизации. Кто в Стерлитамаке празднует День молодёжи? Мы собрали истории тех, кто знает, что такое настоящая молодость. Итак, молодость – это…

Библиотека на природе – это интересно!

Городской пикник – популярный вид семейного досуга

… СМЕЛОСТЬ

Аллея напротив ГДК, городской пикник. Дети разрисовывают троллейбус. Водитель и кондуктор с одобрением смотрят на волонтёров, раскладывающих краски в большой коробке.

– Кто же эту машину потом отмывать будет? – спрашиваем у троллейбусников.

– Отмоем, – смеются они.

– Может, он таким по городу поедет?

– Пока не знаем!

На белых боках рогатого транспорта детские руки смело и старательно выводят солнышки, машинки, цветы и даже красные пятиконечные звёздочки. Взгляды взрослых и детей буквально сияют.

Расписывать троллейбус – в радость!

… И ЕЩЁ РАЗ СМЕЛОСТЬ

– Взрослых приходится подталкивать, а дети смелее, они посмотрят и говорят: «Всё-всё, дальше я сам!», – рассказывает о преподавании гончарного дела Анастасия. Она и сама неробкого десятка: будучи успешным журналистом, через 14 лет работы закрыла своё PR-агентство, чтобы заняться тем, что любила с детства – керамикой. У Анастасии красивые руки, и сувениры из башкирской глины (их норовят потрогать практически все гости городского пикника ) – кажется, органичное продолжение этой красоты. Дети же посреди шумного праздника осваивают гончарный круг так неторопливо и уверенно, будто с этим счастливым умением родились…

– Душем его ополоснёте – будет как новенький, – дизайнер Ольга учит любопытствующих прохожих ухаживать за огромным цветком. Гигантская роза, что не вмещается в пределы нашего воображения, оказывается светильником, изготовленным из строительного материала изолона.



… ОТКРЫТОСТЬ

– Пока вы молоды, нужно торопиться, – уверена Гузель Ибракова, одна из тех, кого Стерлитамак чествовал в День молодёжи. Гузель преподаёт в индустриально-промышленном колледже и руководит отрядом волонтёров «Милосердие». – Надо успеть всё: получить достойное образование, а лучше несколько, попробовать себя в разных видах деятельности, чтобы понять – что ваше, заводить новые знакомства, общаться, развиваться, влюбляться, создать семью и ничего не оставлять на потом, всему своё время. Я считаю, что каждый человек должен прожить свою молодость так, чтобы в солидном возрасте, оглянувшись назад, не испытывать стыда перед самим собой.



Горожане – главные герои праздника

– В жизни есть два варианта: жаловаться и винить в проблемах своё окружение или взять на себя ответственность и постараться своими действиями улучшить мир, – говорит активист «Молодой гвардии Единой России» Марина Панова. – Что я хочу сделать за время своей молодости? Внести вклад в развитие нашего города, республики и страны в целом. Кто, как не сегодняшняя молодёжь, способен сделать нашу страну ещё сильнее?!

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 3 июля 2018 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА