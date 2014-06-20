Дорогие читатели!

Со второго полугодия 2018 года газета «Стерлитамакский рабочий» переходит на 4-разовый выход с сохранением прежнего количества страниц. То есть те 28 страниц, что редакция выпускала еженедельно, теперь распределятся между 4 номерами. Номер за четверг объединится с пятничным выходом, который будет не 4 страницы, как раньше, а 8.

Подобная мера связана с удорожанием услуг организаций по доставке газеты и попытками редакции сохранить коллектив, качество контента и удержать цену на «Стерлитамакский рабочий» в разумных пределах.