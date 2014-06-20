Дорогие читатели!
Со второго полугодия 2018 года газета «Стерлитамакский рабочий» переходит на 4-разовый выход с сохранением прежнего количества страниц. То есть те 28 страниц, что редакция выпускала еженедельно, теперь распределятся между 4 номерами. Номер за четверг объединится с пятничным выходом, который будет не 4 страницы, как раньше, а 8.
Подобная мера связана с удорожанием услуг организаций по доставке газеты и попытками редакции сохранить коллектив, качество контента и удержать цену на «Стерлитамакский рабочий» в разумных пределах.
Автор: Администратор (3 Июл 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.