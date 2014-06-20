Где искать работу в 50 лет?

Эксперты HeadHunter проанализировали рынок труда Республики Башкортостан для людей старше 50 лет. К этой возрастной категории, согласно «Индексу HeadHunter», сегодня относятся 9 процентов соискателей-женщин и 12 процентов соискателей-мужчин.

В ближайшие 10 лет доля и тех, и других может вырасти в полтора-два раза, так как количество «молодой» рабочей силы (соискателей от 25 до 35 лет) сокращается – таковы последствия демографического кризиса 1990-х годов. Это один из факторов, который заставляет работодателей менять своё отношение к возрастным кандидатам. Второй фактор – более субъективный, но не менее важный: «Нынешние 50-летние очень отличаются от 50-летних начала 2000-х: они более активны, многие разбираются в современных технологиях и заинтересованы в профессиональном развитии. Часто руководители и HR-директора сами старше 50 лет, но не считают себя стариками, а потому и к соискателям-сверстникам относятся достаточно лояльно. Доля приглашений возрастных кандидатов на собеседования и непосредственно на работу постепенно растёт – пока это нельзя назвать тенденцией, но изменения, безусловно, есть», – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter РБ.

По данным опроса HeadHunter, возраст – лишь седьмой по счёту критерий, на который смотрит работодатель. Однако говорить об исчезновении дискриминации по этому признаку пока рано – так или иначе с ней сталкиваются около 70 процентов соискателей старше 50 лет. Каждый второй работодатель отмечает, что на некоторых должностных позициях есть объективные возрастные ограничения, а сотрудники от 45-50 лет – наиболее уязвимая группа на рынке труда.

«В этом возрасте проще всего найти работу в тех сферах, где требуются многолетний опыт и узкая экспертиза. Например, постоянно испытывают потребность в профессионалах различные отрасли производства (тяжёлая промышленность, металлургия), строительство, образование и медицина», – добавляет А.Осипова.

В Башкирии соискатели в возрасте 50 лет и старше чаще всего ищут работу в тех отраслях, в которых работали большую часть жизни: «Производство», «Строительство», «Транспорт», «Бухгалтерия», «Рабочий персонал». Реже всего – в областях «Страхование», «Консультирование», «Спорт, фитнес». При этом 36 проц. возрастных соискателей претендуют на зарплату 20-35 тысяч рублей, 27 проц. – 35-55 тысяч, 10 проц. – 55-75 тысяч, 14 проц. – до 25 тысяч.

Что касается саморазвития, то соискатели в возрасте 46-55 лет весьма активно интересуются онлайн-курсами по английскому языку, управлению персоналом, развитию карьеры, работе с офисным ПО и общему менеджменту, а соискатели старше 55 лет – курсами по управлению персоналом, английскому языку, личной эффективности, IT и новым технологиям, а также по программированию.