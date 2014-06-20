Город наш – одна семья

Празднуем вместе

Ничто так не объединяет нас, как общегородские праздники. В этом ещё раз убедились дети самых разных возрастов, родители и даже бабушки с дедушками. Словом, все, кто провёл семейный выходной в парке имени Ю.Гагарина. Его организаторы из юго-западного межрайонного центра «Семья» устроили незабываемое шоу «Безопасные каникулы».



Я в пожарные пойду…

У эстрады, словно в огромной гостиной, собрался нарядный народ. Туда-сюда сновали оторвавшиеся от пап и мам осмелевшие малыши. Смотришь на них, и так радостно, так уютно становится на душе! На сцене – певица, тоненькая стройная девушка. В синее-синее небо плывёт песня о любви. Любовь, как сказал поэт, – пожар в груди. А где пожар, там и пожарные. Помощник начальника караула 14-го отряда ФПС прапорщик внутренней службы Рустам Хасанов объявил собравшимся: «На пути огня всегда встают пожарные. Сейчас вы тоже станете ими. На время, конечно. Но сначала сдадим экзамен в виде викторины. Чтобы пройти первый тур, нужно проявить поэтические способности. Задание такое: я читаю стихотворение, а вы называете пропущенное слово».

Мыльный шедевр Маши Соколовой

Итак, викторина началась:

– Дома дым поднялся вдруг. Кто не выключил…

– Утюг!

– Дым увидел. Не зевай…

– Быстрей пожарных вызывай.

Ребята ловко сплетали рифмы. Во втором туре они тоже продержались на достойном уровне. Быстро ответили почти на все вопросы. Только один остался без ответа. Никто не смог сказать, почему пожарные в давние времена носили длинные пышные усы. Оказалось, обильно смоченные слюной усы хорошо защищали от дыма.

Третий тур – историко-литературный. Рустам Фаридович спросил:

– Как называли огонь герои книги Редьярда Киплинга «Маугли»?

– Красный цветок!

– Кто украл божественную искру огня у Зевса и подарил её людям?

– Прометей!

– В виде какого животного представляли древние люди мистический дух огня?

– В виде ящериц. Их называли саламандрами.

Довольный эрудицией ребятишек, Р.Ф.Хасанов повёл их к огненно-красной пожарной машине. Теперь уже удивлённые и восторженные мальчишки наперебой задавали вопросы бравому пожарному.

Мальчишкам всё интересно

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 4 июля 2018 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА