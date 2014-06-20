Городской форум в Стерлитамаке

5 июля в 10-00 в малом зале Городского дворца культуры состоится первый городской научно-практический форум среди трудящейся молодёжи «Повышение роли молодёжи в производственной и общественной жизни предприятия».

Цель – повысить лояльность работающей молодёжи и стимулировать к деятельности. Организаторы – Молодёжный совет при Совете ГО г.Стерлитамак совместно с Молодёжным советом АО «БСК» при поддержки Совета ГО г.Стерлитамак и отдела по молодёжной политики администрации города.

В рамках форума пройдёт серия мастер-классов. Участники получат знания и навыки, позволяющие повысить имидж предприятия и сформировать молодёжный актив.

Участие в форуме бесплатное. Обязательна предварительная регистрация, заявку необходимо выслать на электронный адрес Молодежного совета при Совете городского округа г. Стерлитамак РБ e-mail: ms – str @ mail . ru .

Программа форума.

По информации молодёжного совета при Совете ГО г.Стерлитамак