Минсельхоз России готов поддержать перспективные инициативы Башкортостана

В Министерстве сельского хозяйства России готовы поддержать перспективные инициативы Башкортостана. Об этом руководитель ведомства Дмитрий Патрушев заявил в ходе встречи с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.

– Существуют соответствующие российские программы, они заканчиваются в 2020 году, мы попросили продлить эти программы до 2030 года. Они действуют на всю страну, безусловно, это не только наш республиканский вопрос. И такая поддержка, инициирование продления программ со стороны Минсельхоза Российской Федерации в Правительстве будет. Дмитрий Николаевич заверил, что такая работа будет проводиться, – сказал Рустэм Хамитов. – Кроме того, нас интересует развитие вопроса, связанного с водоплавающей птицей, с генетикой в животноводстве – мы тоже попросили внести соответствующие изменения в федеральные программы и тоже получили поддержку в этой части.

Речь идёт о предложении республики расширить перечень направлений Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, дополнив её направлениями в области развития кроссов водоплавающей птицы и генетики в сфере свиноводства.

Первый проект предусматривает создание нового высокопродуктивного кросса уток и породы гусей, полученных в результате целенаправленной селекционно-племенной работы и адаптированных к условиям Российской Федерации. Второй проект предусматривает внедрение новых конкурентоспособных отечественных технологий в области селекции и генетики свиней для замещения зарубежного чистопородного и гибридного поголовья свиней и повышения конкурентоспособности свиноводческих комплексов России. Ожидается, что реализация этих инициатив приведёт к существенному сокращению импорта племенной продукции, снижению стоимости племенного материала, стабильности комплектования птицеводческих и свиноводческих предприятий, а также предотвращению заноса новых заболеваний на территорию России.

Также Башкортостан выступил с предложением продлить федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий», период её действия завершается в 2020 году. В рамках этой программы в сельских населенных пунктах строятся водопроводы и газораспределительные сети, автомобильные дороги, фельдшерско-акушерские пункты, ведётся комплексная компактная застройка сельских поселений, оказывается грантовая поддержка местных инициатив.