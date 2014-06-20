Минздрав Башкортостана: федеральные и региональные льготники полностью обеспечены лекарствами

Проблема с выделением лекарств для льготников в Башкортостане решена полностью. На еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики руководитель регионального Минздрава отчитался о выполнении поручения Главы Башкортостана Рустэма Хамитова. Напомним, 5 июня руководитель региона провёл совещание по вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, по итогам которого было дано поручение – к 1 июля окончательно снять вопрос об обеспечении препаратами региональных и федеральных льготников.

По словам министра здравоохранения Башкортостана Анвара Бакирова, поручение Главы Башкортостана выполнено в полном объёме, в настоящий момент рецептов на отложенном обслуживании в республике нет.

«На сегодняшний день по федеральной льготе все рецепты обеспечены в пределах выделенных ассигнований. По региональной льготе также на отсроченном обеспечении рецептов нет», – подчеркнул Анвар Бакиров.

Руководитель ведомства напомнил причины, по которым случился сбой с выделением лекарств. Это нарушение формирования сводной заявки, нарушение сроков проведения конкурсных процедур и позднее поступление федеральных бюджетных средств на федеральных льготников. По итогам служебной проверки, проведённой в Минздраве, был уволен директор ГКУ Техобеспечение, на ряд сотрудников министерства были наложены дисциплинарные взыскания.

Анвар Бакирова отметил, что распоряжением Правительства РБ дополнительно выделено 300 млн рублей, они будут направлены на обеспечение лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями во втором полугодии 2018 года. Таким образом, всего в 2018 году для лекарственного обеспечения в бюджете республики предусмотрено 1,7 млрд рублей (на 594 млн рублей больше, чем в 2017 году). Тем временем депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли законопроект, расширяющий печень орфанных заболеваний, лечение которых финансируется из федерального бюджета. Снижение нагрузки на бюджет республики по предварительным подсчётам составит от 300 до 600 млн рублей.

Также министр здравоохранения подчеркнул, что в настоящее время в республике завершено формирование автоматизированной программы. Она даст возможность отследить обеспечение льготными препаратами пациента от начала постановки его на учет до получения им препарата и позволит в будущем предотвратить подобные сбои.