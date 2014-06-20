Музей геологии, вольер и центр органического земледелия: что может появиться в геопарке «Янган-Тау»

На Совете по науке при Главе Башкортостана, который провёл Рустэм Хамитов, была представлена концепция развития геопарка «Янган-Тау». Напомним, он первым в России претендует на вхождение в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

Как рассказала директор Научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан Лариса Белан, приоритетным направлением развития геопарка станет научно-познавательный туризм, акценты предполагается сделать на детском туризме и бальнеологии.

В «Янган-Тау» будут работать четыре специализированные площадки, каждая из которых будет интересна не только учёным, но и обычным туристам.

Крупнейшей научной площадкой станет биокомплекс «Урман». В его составе планируется открыть центр изучения дикой природы, лесной музей, зоопарк-вольер, а также центр реабилитации диких животных. Создание последнего — актуальный вопрос для республики. Ближайшие центры реабилитации диких животных находятся в Ульяновске и Екатеринбурге, а природоохранное законодательство затрудняет транспортировку животных в другие регионы.

В районе разреза «Мечетлино» запланировано открытие музейного комплекса «Золотой гвоздь». Площадка будет интересна учёным и студентам с точки зрения исследований в области стратиграфии, палеонтологии, тектоники и гидрогеологии. Для туристов будут созданы Дом геолога и Музей геологии.

Еще одна площадка — образовательный центр «Лаклы». Она будет специализироваться на дополнительном образовании школьников в области наук о Земле, а также в гуманитарных направлениях. Здесь предполагается проводить полевые и производственные практики студентов вузов, а также открыть специализированные учебные классы и кампус.

Четвертная площадка будет посвящена органическому земледелию. Здесь планируется открытие биопитомника, работа на опытных сельскохозяйственных участках, а также создание центра сертификации органической продукции.

Каждая из этих площадок расположится на одной из функциональных зон в зависимости от специализации. По словам главы Салаватского района Марса Кашапова, таких зон в «Янган-Тау» будет четыре: «Место силы», «Сказочная тайга», «Башкирская деревня» и «Земля Батыра». При этом на территории геопарка предусмотрено создание 69 инфраструктурных объектов: это кафе, рестораны, гостиницы, музеи, сплавстоянки и другие объекты.