Музей занимательных наук “НЬЮТОН-ЛАБ” участвует во Всероссийском конкурсе “Ревизор-2018”

Музей занимательных наук “НЬЮТОН-ЛАБ” участвует во Всероссийском конкурсе “Ревизор-2018”, организованном журналом “Книжная индустрия”. Голосуйте за нас и помогите, пожалуйста, разместить информацию по голосованию.

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДЛИТСЯ ТОЛЬКО ДО 4 АВГУСТА.

1 (1)

2

3

4 (1)


 5

6

4566

qs4C7vvZrBU

waSf28Ziu5g

 


Разместить объявление на сайте

Автор: (30 Июл 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Отдых, Увлечения. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


﻿

Ответить

CAPTCHA
*

Фотогалерея

﻿
Войти