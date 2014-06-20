Музей занимательных наук “НЬЮТОН-ЛАБ” участвует во Всероссийском конкурсе “Ревизор-2018”
Музей занимательных наук “НЬЮТОН-ЛАБ” участвует во Всероссийском конкурсе “Ревизор-2018”, организованном журналом “Книжная индустрия”. Голосуйте за нас и помогите, пожалуйста, разместить информацию по голосованию.
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДЛИТСЯ ТОЛЬКО ДО 4 АВГУСТА.
Автор: Администратор (30 Июл 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Отдых, Увлечения. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.