Музей занимательных наук “НЬЮТОН-ЛАБ” участвует во Всероссийском конкурсе “Ревизор-2018”

Музей занимательных наук “НЬЮТОН-ЛАБ” участвует во Всероссийском конкурсе “Ревизор-2018”, организованном журналом “Книжная индустрия”. Голосуйте за нас и помогите, пожалуйста, разместить информацию по голосованию.

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДЛИТСЯ ТОЛЬКО ДО 4 АВГУСТА.



