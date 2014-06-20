Музыкальный марафон

В бешеном ритме современной жизни иногда хочется окунуться в тихое далёкое прошлое. Туда, где не спеша течёт жизнь провинциального городка. И такую возможность вот уже третий год подряд предоставляет нам компания «Уфанет» и продюсерский центр «Ян» при поддержке администрации города.

Выступают уфимцы

Уникальное музыкальное событие под названием «Марафон классической музыки» в этом году состоялось в сквере перед кинотеатром «Салават». Место выбрано неслучайно. Это уголок старого Стерлитамака, по праву называемый «нашим Арбатом». В тот день здесь можно было с ветерком прокатиться в экипажах мимо старинных зданий, ажурных уличных фонарей, афишных тумб. Послушать уличных музыкантов. Галантные кавалеры в цилиндрах и фраках раскланивались с барышнями в роскошных платьях. Здесь щедро раздавали розы прохожим. Каждый желающий мог поучаствовать в поэтической викторине. Словом, горожане получили возможность окунуться в атмосферу Серебряного века.

На выставке фотографий

В мероприятии участвовали два профессиональных коллектива: муниципальный духовой оркестр «Оренбург» и военный оркестр 12-й отдельной Гвардейской Кёнигсбергско-Городокской Краснознамённой инженерной бригады.

Художественный руководитель и дирижёр оркестра «Оренбург» Виктор Хрипун сказал: «Мы трактуем классическую музыку в более широком понимании, чем это принято. Есть классика парковой культуры (старинные вальсы, фокстроты). Есть джазовая классика, и есть классика для симфонических оркестров. Сегодня прозвучат произведения всех трёх видов классики, включая симфоническую. В частности, вальс № 2 из «Джазовой сюиты» Д.Шостаковича».

– «Марафон классической музыки», на мой взгляд, – очень интересное мероприятие в плане развития духовной культуры. Причём, в российском масштабе, – продолжает В.Хрипун. – Впервые эта акция прошла в Уфе, а сейчас в ней участвуют города Оренбуржья, Татарстана. То есть мероприятие выходит на всероссийский уровень. Вчера мы выступали в Салавате, позавчера в Мелеузе. И всюду слушатели очень позитивно нас воспринимают.

В Стерлитамаке мы впервые. И надо сказать, приятно удивлены. Достаточно чистый, уютный город. Для нас здесь были созданы все условия и для выступления, и для проживания. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов за хорошую работу. Мы будем стараться и надеемся, что наше выступление доставит стерлитамакцам немало приятных минут.

И действительно, гости приятно удивили. Ирвинг Берлин «Регтайм», «Цыганский парафраз» в обработке Н.Некрасова, песни из репертуара Тины Тёрнер в исполнении Ольги Тушевой, бессмертный шлягер Ш.Секунды «В Кейптаунском порту» («Старушка не спеша…»), вошедший в золотой фонд репертуара коллектива Л.Утёсова – вот далеко не полный репертуар произведений, прозвучавших в тот вечер в исполнении духового оркестра «Оренбург».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 июля 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН