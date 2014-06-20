На полях Башкирии выращивают «биотопливо»

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В Башкортостане выращивают масличные культуры, которые можно использовать в промышленности, в том числе в качестве источника для биотоплива.

Так, во время поездки в Чишминский селекционный центр по растениеводству Главе Башкортостана Рустэму Хамитову рассказали о перспективах работы с новой для региона культурой – крамбе.

По словам директора Чишминского селекционного центра Анвара Шакирзянова, масло крамбе содержит большое количество эруковой кислоты, его доля может доходить до 50-55 процентов. Это позволяет использовать культуру в промышленности. Сейчас учёные селекционного центра изучают «поведение» крамбе в почвенных и климатических условиях региона.

Наряду с рапсом крамбе может быть использована в качестве сырья для производства биодизеля. Ранеевице-премьер регионального Правительства – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов заявлял о возможном переходе сельхозтехники на такое топливо. В настоящее время на кафедрах факультета механизации БГАУ разрабатывается методика проведения испытаний тракторных и комбайновых двигателей, работающих на биодизеле с использованием масла рапса и крамбе.

Фото: Олег Яровиков

Источник:  ИА «Башинформ»  http://www.bashinform.ru


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Автор: (22 Июл 2018). Рубрика: Лента новостей, Среда обитания. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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