На полях Башкирии выращивают «биотопливо»

В Башкортостане выращивают масличные культуры, которые можно использовать в промышленности, в том числе в качестве источника для биотоплива.

Так, во время поездки в Чишминский селекционный центр по растениеводству Главе Башкортостана Рустэму Хамитову рассказали о перспективах работы с новой для региона культурой – крамбе.

По словам директора Чишминского селекционного центра Анвара Шакирзянова, масло крамбе содержит большое количество эруковой кислоты, его доля может доходить до 50-55 процентов. Это позволяет использовать культуру в промышленности. Сейчас учёные селекционного центра изучают «поведение» крамбе в почвенных и климатических условиях региона.

Наряду с рапсом крамбе может быть использована в качестве сырья для производства биодизеля. Ранеевице-премьер регионального Правительства – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов заявлял о возможном переходе сельхозтехники на такое топливо. В настоящее время на кафедрах факультета механизации БГАУ разрабатывается методика проведения испытаний тракторных и комбайновых двигателей, работающих на биодизеле с использованием масла рапса и крамбе.

Фото: Олег Яровиков

Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru