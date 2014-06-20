На российских АЗС выявили массовый недолив

Федерация автовладельцев России провела исследование, согласно которому около 76 процентов АЗС в стране не доливают топливо.

“За недолив принималось расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом”, — уточняется в сообщении.

В ФАР отметили, в среднем АЗС недоливают около пяти процентов оплаченного бензина.

Максимальный недолив (19 процентов) обнаружили на заправках федеральных и региональных сетей. Названия этих АЗС в федерации не привели.

Из-за подобных действий на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР.

“Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще и не соответствует требованиям технического регламента”, — добавили в федерации.

Цены на бензин