На суше и воде

С 1 июля в Республике Башкортостан открыт навигационный период для маломерных судов. Он продлится до 31 августа.

Все желающие могут прокатиться на катерах, гидроциклах, яхтах, если имеют на то право. Но в случае неуплаты задолженности в размере свыше 10 тысяч рублей по некоторым категориям производств судебные приставы могут ограничить должников в возможности управления транспортным средством. Причём закон предусматривает ограничение и в отношении техники, передвигающейся по воде.

Судебные приставы-исполнители, имея в распоряжении переносную базу данных должников, проверяют владельцев судов на наличие возбуждённых в отношении них исполнительных производств. Государственные инспектора ГИМС, в свою очередь, проводят ревизию на предмет нарушений правил плавания у владельцев водного транспорта, в том числе есть ли у них удостоверение на управление маломерными судами и все ли водные транспортные средства зарегистрированы.

Совместная работа с инспекторами ГИМС будет проводиться в течение всего сезона навигации. Нарушители могут вообще лишиться права вождения судов на год либо в течение 50 часов будут бесплатно облагораживать берега водоёмов.

В республике проходит профилактическое мероприятие «За комфорт надо платить!». Судебные приставы совместно с представителями организаций ЖКХ и ТЭК выявляют граждан, имеющих задолженности по коммунальным платежам.

Оплатить задолженность и узнать всю необходимую информацию, касающуюся конкретных исполнительных производств и порядка взыскания задолженности, можно на сайте ведомства http://r02.fssprus.ru/.